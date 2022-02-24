ثبت حالا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي مجانا اليوم في الدوري الأوروبي

يستعرض لكم ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي مجانا اليوم في الدوري الأوروبي، في اللقاء الحماسي والبارز والذي ينطلق مساء اليوم 24 فبراير 2022، حيث يخوض الفريقين مباراة إياب دور خروج المغلوب من ملحق الدوري الأوروبي، ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة النارية على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، وسيسعى العملاق الكتالوني إلى تحقيق الفوز من أجل العبور إلى الدور القادم، وفي هذه الأثناء تشتد عمليات البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة من أجل التعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبرشلونة، وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة اليوم والقنوات الناقلة لها.

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق نابولي الإيطالي، وذلك اليوم الخميس 24 شباط الحالي، ويجب على كلا الفريقين تحقيق الإنتصار من أجل الصعود إلى الدور الربع نهائي من بطولة الدوري الأوروبي، تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف لكل فريق، وأقيمت المباراة على أرضية ملعب الكامب نو معقل برشلونة، وسيقاتل نابولي من أجل تحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة صعبة على الطرفين.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي

يستضيف فريق نابولي نظيره فريق برشلونة، في مباراة صعبة ومثيرة ويصعب التكهن بها، ويترقب الكثير من مشجعي الفريقين موعد انطلاق المباراة التي تجمع بين الكبيرين، ويخوض الفريقين مباراة اليوم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي الساعة 10.00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، وعند الساعة 11.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي؟

تنقل مباراة برشلونة ونابولي على شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم beIN SPORTS PREMIUM 1، وقد كلف بالتعليق على هذه المباراة المعلق الصوتي خليل البلوشي، وتمتلك باقة بي ان سبورت حقوق البث الحصري والمباشر لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط والوطن العربي، وقد أعلنت العديد من القنوات بث واذاعة هذه اللقاء على شاشاتها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم