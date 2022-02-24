إصابة النجم اﻷرجنتينى و ثلاثة لاعبين آخرين بفيروس كورونا فى فريق سان جيرمان الباريسي

إصابة ليونيل ميسي بكورونا، ليونيل ميسى ﻻعب الكرة اﻷرجنتينى، النجم اللامع فى سماء نادى برشلونة لمدة عشرين سنة وثمانية أشهر هو أحد أبطال كرة القدم فى تاريخ اللعبة كلها، فاز ميسى بإستحقاق بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، وهو أيضآ الفائز بجائزة القدم الذهبية اﻷوروبية ست مرات و هذا رقم قياسى لم يصل إليه أى منافس له حتى اﻵن، أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنس عبر حسابه الرسمى على تويتر عن أربعة إصابات بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة بعد نهاية أجازة أعياد الميلاد و قبل إستئناف التدريبات و ذلك للإستعداد للدورى الفرنسى الذى يبدأ الإسبوع المقبل حيث يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة مضيفه فريق ليون يوم 9 يناير المقبل و يعد الأمر تحدى للفريق خصوصآ بعد غياب النجم البرازيلى نيمار جونيور فى البرازيل حتى يوم 9 يناير و ذلك لتنفيذ برنامجه الطبى فى البرازيل ثم عودته إلى التدريب خلال ثلاثة أسابيع و يزيد من صعوبة الموقف الذى يواجهه الفريق و فى وقت حرج هو تلبية الشروط التى وضعها نجم موناكو السابق كيليان مبابى لتجديد العقد بينه و بين الفريق الباريسى حيث إشترط النجم أن يجدد عقده حتى عام 2023 بدلآ من عام 2025 و أن يكون من المشاركين مع فريق قوى ينافس للحصول على كأس الأمم الأوروبيه

نادى باريس جيرمان يعلن عن أسماء اﻹصابات اﻷربعة

و أعلن النادى عن الأربعة إصابات و هم جناح الفريق المهاجم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى صاحب الأربعة و الثلاثون عامآ و الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات و الحارس الأسبانى الأصل سيرجيو ريكو و لاعب الوسط ناثان بيتموزالا و الظهير الأسبانى خوان برانت. كما أعلن النادى عن أن جميع المصابين فى الحجر الصحى الآن وفقآ للبروتوكول المعمول به

ملخص تقدم سان جيرمان فى الدورى الفرنسي

باريس سان جيرمان الآن فى صدارة جدول الدورى الفرنسى فى نهاية الدور الأول من المسابقة فائزآ بـ 46 نقطة ليتفوق على المنفس القوى فريق مارسيليا الوصيف الفائز بـ 34 نقطة ليكون الفرق بين الفريقين 12 نقطة و من المقرر أن يواجه الفريق الباريسى فريق فان فى إستاد دى لا رابين ضمن منافسات دور الـ 32 فى بطولة كأس فرنسا. و جدير بالذكر أن النادى الفرنسى فاز بلقب بطل الدورى الفرنسى 9 مرات و فاز بكأس فرنسا 13 مره و فاز بكأس أوروبا مره واحده و يطمح النادى فى الفوز بمزيد من البطولات فى الموسم المقبل