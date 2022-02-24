رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم اليوم 26-02-2022 من الجولة 22 فى الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة حجز تذاكر الهلال والحزم بشكل عام، الفريق الأول لنادي الهلال جاهز للدخول مرة أخرى لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يربح أمام الحزم في الجولة 22 من المسابقة على ملعب “فيصل بن فهد” بملعب الرياض.

رابط حجز شراء اسعار تذاكر الهلال والحزم

بشكل عام، فريق الهلال في مزاج جيد قبل مواجهة الحزم. بعد التغلب على غريمه التقليدي النصر في ربع نهائي كأس الملك السعودي. ويمضي الحزم موسما مروعا، بهدفين مقابل هدف واحد، ويحتل الآن المركز السادس عشر والأخير في ترتيب الدوري المحترف.

بالتزامن مع ذلك، يحتل الهلال المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 34 نقطة. يتبقى له ثلاث مباريات بعد أن لعب 18 مباراة. في حين يدخل الحزم المباراة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد 21 مباراة.

موعد مباراة الهلال والحزم

حان الوقت لمباراة مليئة بالإثارة بين الهلال والحزم. مساء السبت المقبل 26 فبراير 2022 على ملعب “فيصل بن فهد”، يحدث هذا بالضبط في 5:25 مساءً. في القاهرة و 6:25 مساءً. في مكة المكرمة. بالإضافة إلى ذلك، الساعة 7:25 صباحًا بتوقيت أبوظبي والساعة 4:25 مساءً. التوقيت المغاربي.

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كيف ستشاهد مباراة الحزم والهلال؟

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة، فستحتاج بلا شك إلى وسيلة لمشاهدة المباراة في الداخل أو في الخارج، يمكنك مشاهدة مباراة الحزم والهلال على الإنترنت مجانًا بتقنية SD عبر شاهد وعلى قنوات SSC المفتوحة، يمكنك أيضًا المشاهدة بتقنية HD من خلال الاشتراك في باقة Shahid VIP بمفردها أو بالاشتراك مع باقة قنوات SSC.

حجز تذاكر الهلال والحزم

خصص نادي الحزم تذاكر مباراة فريقه ضد الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي حصريا عبر موقعه على شبكة الإنترنت، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء مقعد.

عند دخولك إلى الموقع لأول مرة منصة مكاني ، ستقوم بتحديد النادي الذي ترغب في دعمه، ثم حجز تذكرتك في الخطوة الثانية، والتسجيل في الخطوة الثالثة، والتحقق من طلبك في الخطوة الرابعة، وأخيراً تسديد المبلغ في الخطوة الخامسة.

ما هي شروط الدخول في مباراة الحزم والهلال؟

لحضور مباراة الحزم ضد الهلال، يجب استيفاء الشروط التالية: