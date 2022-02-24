نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الديربي» حجز تذاكر مباراة الاتحاد والاهلى اليوم 26/02/2022 فى الدوري السعودي || رابط شراء اسعار تذاكر اهلى جده والاتحاد “makani” في المقال التالي

عمر شويل - جدة «الديربي» حجز تذاكر مباراة الاتحاد والاهلى اليوم 26/02/2022 فى الدوري السعودي || رابط شراء اسعار تذاكر اهلى جده والاتحاد ينصب التركيز على إستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، الذي استضاف مباراة كأس الدوري الأسطوري محمد بن سلمان بين الأهلي والاتحاد.

الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت 26 فبراير في تمام الساعة 9:00 مساءً، هو كالعادة، حدث عام من الدرجة الأولى، على الرغم من المسافة بين مركزي الفريقين في ترتيب الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة فيما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 21 مباراة، ونقدم لك اليوم خيارًا جديدًا لحجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي ضد الاتحاد.

حجز تذاكر الاهلي والاتحاد

تباع تذاكر مباراة كأس محمد بن سلمان بين الأهلي والاتحاد عبر منصة مكاني. يمكنك الوصول إلى موقع الويب المخصص لبيع تذاكر المباريات عبر هذا الرابط.

في الجزء السفلي من المربع الذي يحتوي على معلومات الاجتماع، انقر فوق الرمز الأحمر مع عبارة (شراء التذاكر).

سيقوم الموقع بإعادة توجيهك تِلْقَائِيًّا إلى صفحة (تسجيل الدخول).

إلى صفحة (تسجيل الدخول). أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول وشراء تذاكر مباراة كأس الأمير محمد بن سلمان بين الأهلي والاتحاد.

إذا لم تكن قد سجلت حسابًا بالفعل على منصة مكاني، والتي توفر تذاكر لمباراتي الأهلي والاتحاد، وكذلك جميع تذاكر مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان، فدعونا نفعل ذلك اليوم.

في الجزء السفلي من الصفحة، انقر فوق عبارة (إنشاء حساب جديد).

رابط شراء اسعار تذاكر اهلى جده والاتحاد

أنت الآن على صفحة (إنشاء حساب جديد) الخاصة بمنصة مكاني، والتي تبيع تذاكر مباراتي الأهلي والاتحاد، وكذلك جميع مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول عليه مباشرة من هذا الرابط.

وبحسب الموقع فإن جميع الحقول مطلوبة بما في ذلك ما يلي: