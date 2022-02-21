نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي جديد للبطل.. موعد مباراة تشيلسي وليل في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وليل ، تستأنف مجددًا مباريات دور ثمن النهائي أو دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، حيث تقام المباريات الأربع المتبقية، بعد لقاءات الأسبوع الماضي، ويستضيف مساء الثلاثاء 22 فبراير 2022 ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة تمثل تحديًا جديدًا لحامل لقب النسخة الماضية من الـ تشامبيونز ليج ، وبطل كأس العالم للأندية 2021 ، أمام حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ومتصدر مجموعته في الدور الأول من دوري الأبطال.

في السطور القادمة، سنتناول بالتفاصيل كافة المعلومات وآخر الأخبار حول موعد مباراة تشيلسي وليل والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ومشوار الناديين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا وتاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات تشيلسي وليل .

مباراة تشيلسي وليل

مرة أخرى يجدد فريقا ليل وتشيلسي الموعد مع مواجهة جديدة، منذ آخر لقاءين جمعهما في دور المجموعات، في النسخة الاستثنائية من دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

تتمثل دوافع تشيلسي في النسخة الـ67 في كونه حامل لقب الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

فضلًا عن نشوته بالتتويج باللقب الأول في مونديال الأندية الأخير على حساب بالميراس البرازيلي.

في المقابل، يطمح ليل إلى تحقيق إنجاز في مشاركته الحالية بدوري الأبطال ، في ظل ابتعاده عن المنافسة المحلية للدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي .

إلى جانب خروجه من دور الـ32 في كأس فرنسا بعد الخسارة أمام لانس (3-4) بركلات الترجيح.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعتين السابعة والثامنة في دوري الأبطال والتي لعب لهما ليل وتشيلسي على الترتيب:

وهذا ترتيب الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا :

تجدر الإشارة إلى أن مرحلة دور الـ16 شهدت مواجهات قوية عدة.

كان في أبرزها مباراة انتر ميلان وليفربول ، التي نجح الأخير في حسمها خارج الديار.

كما حقق الحُمر والزرق فوزًا صعبًا في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد الأسبوع الماضي.

نادي تشيلسي

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض، نادي تشيلسي الإنجليزي ، الذي يسعى لتحقيق ثنائية متتالية في دوري أبطال أوروبا .

حيث سبق وأن فعلها ريال مدريد ولكن بخماسية في أعوام 1956، 1957، 1958، 1959، 1960 ، كما حقق ثلاثية أخرى في أعوام 2016، 2017، 2018 .

كما أحرز بايرن ميونخ ثلاثية في أعوام 1974، 1975، 1976 ، وكذلك أياكس في 1971، 1972، 1973 .

أما الثنائيات، فجاءت من ميلان في عامي 1989، 1990 ، وليفربول 1977، 1978 ، إضافة إلى 1964، 1965 ، وكذلك بنفيكا 1961، 1962 ، وأخيرًا نوتينجهام فورست 1979، 1980 .

تاريخيًا، يمتلك تشيلسي لقبين في دوري أبطال أوروبا في نسختي 2012 و2021.

وحول رحلة البلوز في النسخة الحالية من دوري الأبطال ، فقد انطلقت من دور المجموعات، حيث حل الفريق وصيفًا في المجموعة الثامنة، برصيد 13 نقطة وصافي (9) أهداف.

إذ حقق الفريق اللندني 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة.

انتصارات تشيلسي جاءت أمام زينيت سانت بطرسبرغ الروسي ذهابًا بهدف، ثم أمام مالمو السويدي برباعية نظيفة ذهابًا، وإيابًا بهدف، وأخيرًا الفوز برباعية بيضاء على يوفنتوس إيابًا.

وحققت كتيبة الألماني توماس توخيل التعادل الإيجابي (3-3) مع زينيت سانت بطرسبرغ الروسي إيابًا.

فيما تلقى الخسارة الوحيدة أمام السيدة العجوز بهدف ذهابًا.

نادي ليل

على الجانب المقابل، ومع نادي ليل الفرنسي ، والذي يسجل حضوره الثامن في دوري الأبطال .

حيث كان الإنجاز الأكبر للفريق الفرنسي، هو بلوغ الدور الحالي نفسه (دور الـ16)، قبل الخروج أمام نادي إنجليزي آخر، هو مانشستر يونايتد بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا بهدف في كل مباراة، في موسم 2007/2006.

وحول رحلته في الشامبيونز ليج ، فقد تصدر الفريق الفرنسي مجموعته برصيد 11 نقطة وصافي (3) أهداف.

إذ حقق 3 انتصارات وتعادلين، فيما تلقى خسارة واحدة.

جاءت انتصارات الفريق الملقب بـ كلاب الدوغو في جولة الإياب، حيث فاز على إشبيلية الإسباني (2-1) ثم ريد بول سالزبورج بهدف، وأخيرًا فولفسبورج الألماني بنتيجة (3-1).

وتعادل ليل مع سلبيًا في مواجهتي فولفسبورج وإشبيلية ذهابًا.

وجاءت الخسارة الوحيدة لأبناء المدرب الفرنسي جوزلين غورفينيك أمام ريد بول سالزبورج بنتيجة (1-2).

تاريخ مواجهات تشيلسي وليل

على صعيد مواجهات تشيلسي ضد ليل ، فقد التقى الفريقان مرتين من قبل، وذلك في دور المجموعات خلال دوري أبطال أوروبا 2020/2019 والتي توج بها بايرن ميونخ.

انتهت المواجهتين بفوز تشيلسي ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة في اللقاءين (2-1).

وفي هذه النسخة، ودع ليل المسابقة من دور المجموعات، فيما خرج البلوز من دور الـ16، بعد خسارة ذهابًا من بايرن ميونخ (0-3)، وإيابًا بنتيجة (1-4).

موعد مباراة تشيلسي وليل والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الإنجليزية الفرنسية ، مساء الثلاثاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة تشيلسي وليل ، فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA المهمة إلى الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو.

تقوم قنوات بي إن سبورت بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT علاوة على قنوات Canal + France و BT Sport 2 HD و RMC Sport 1 .

وبشأن معلق مباراة تشيلسي وليل ، فوفق مصادر تابعتها “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة تشيلسي وليل والقنوات الناقلة ، وطريق الناديين في دوري أبطال أوروبا قبل دور ربع النهائي، علاوة تاريخ مواجهات تشيلسي وليل .