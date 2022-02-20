رابط حجز شراء اسعار تذاكر اهلى جد والشباب فى كأس الملك اليوم 21/2/2022 || رابط اسعار تذاكر الاهلى السعودي والشباب

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عمر شويل - جدة رابط حجز شراء اسعار تذاكر اهلى جد والشباب فى كأس الملك 2022 || رابط اسعار تذاكر الاهلى السعودي والشباب حجز تذاكر مباراة أهلي جدة والشباب تعرف على كيفية شراء تذاكر مباراة الشباب والأهلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022.

الأهلي منافس من الوزن الثقيل للشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد وصعد الأهلي إلى ربع النهائي بفوزه بهدفين على الفيصلي، فيما سحق الشباب حصون داماك بخماسية نظيفة.

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ويمثل اللقاء حجر عثرة أمام كأس الكؤوس خاصة بعد تعادل الفيحاء في مباراة الدوري السعودي السابقة.

حجز تذاكر مباراة أهلي جدة والشباب

قام الشباب بتوزيع تذاكر مباراته الحاسمة ضد الأهلي حَصْرِيًّا عبر موقع Ticketmx.com، ولا توجد طريقة أخرى لشرائها،عند دخولك إلى الموقع، ستقوم بتحديد تطابق ثم تسجيل الدخول؛ من هناك، ستحتاج ببساطة إلى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحجز تذكرتك.

ما هي تكلفة تذكرة مباراة شباب ضد الأهلي؟

وتتراوح أسعار التذاكر من 20 ريالاً إلى 6000 ريال لمباراة الشباب والأهلي.

الفئة السعر F1 عائلات الشباب 20 ريالًا F2 عائلات الأهلي 20 ريالًا C الشباب 20 ريالًا D الأهلي 20 ريالًا H1 الشباب 20 ريالًا H2 الشباب 20 ريالًا H3 الشباب 20 ريالًا H4 الشباب 20 ريالًا L1 الشباب 20 ريالًا L2 الشباب 20 ريالًا L3 الشباب 20 ريالًا L4 الشباب 20 ريالًا G 500 ريال VIP BOX1 6000 ريال VIP BOX2 6000 ريال

ما موعد مباراة الشباب والأهلي؟

وتقام مباراة الأهلي والشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد يوم الإثنين 21 فبراير 2022 وستبدأ المباراة في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي في السعودية و 19:40 بتوقيت مصر.

مباراة الشباب والأهلي

ويلتقي الشباب مع الأهلي يوم 21 فبراير 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد الملز بملعب الوطن الشباب المباراة مفتوحة للجمهور، مع مطالبة الحضور بارتداء كمامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

رابط اسعار تذاكر الاهلى السعودي والشباب

فيما تنطلق مباراة الشباب والأهلي يوم الإثنين في تمام الساعة 8:40 صباحًا بتوقيت السعودية، 9:40 صباحًا بتوقيت الإمارات، و 7:40 صباحًا بتوقيت مصر.

المباراة ستنقل عبر قنوات SSC Sport Saudi المفتوحة والمشفرة. رقم القناة والمعلق لم يتم الكشف عنها بعد ولم تحدد لجنة الحكام والاتحاد السعودي لكرة القدم فريق التحكيم الذي سيشرف على قمة الشباب والأهلي