نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Al-Nassr vs Al-Hilal” رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر فى ربع نهأئي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “alnasser vs alhilal” رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر فى ربع نهأئي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022 التي ستقام في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 2021-22 وسيستضيف ملعب بارك ديربي الرياض المعاد تصوره بين الهلال والنصر في ربع نهائي كأس الملك 2021-2022.

رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر

وفاز الهلال على الرائد في الجولة السابقة بهدفين دون رد، فيما تغلب النصر على الاتفاق بهدف واحد دون رد والتقى الفريقان آخر مرة في الجولة الأولى من الدوري السعودي، عندما فاز النصر 2-0 دون رد، بعد شهرين من إقصاء الهلال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، التي فاز بها المتصدر.

بالتأكيد المباراة بين الناديين مرتقبة ويرغب الكثير من المشجعين في الحضور، وهنا نكتشف كيفية الحصول على تذاكر مباراة الهلال والنصر ودفع ثمنها.

حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

تم وضع تذاكر مباراة كأس الملك بين الهلال والنصر على منصة بيع تذاكر حديقة ولا توجد خيارات أخرى، عندما تصل إلى موقع مباراة بارك، كل ما عليك فعله هو النقر علي احجز الآن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لشراء تذكرتك.

ما هو سعر تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

وتتفاوت أسعار تذاكر المباراة حسب درجة المقعد لكنها تبدأ من 63 ريالا وتصل إلى 20700 ريال.

ما موعد مباراة النصر والهلال؟

وتقام مباراة النصر والهلال على ملعب بارك يوم الإثنين 21 فبراير 2022وستبدأ المباراة في تمام الساعة 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر.

قائمة الأسعار

الفئة السعر A (عوائل النصر) 150 ريال B (عوائل النصر) 63 ريال C (أفراد النصر) 173 ريال D (أفراد النصر) 173 ريال E (أفراد النصر) 63 ريال F (أفراد النصر) 150 ريال G (أفراد النصر) 322 ريال H (أفراد النصر) 150 ريال I (أفراد النصر) 63 ريال I (افراد الهلال) 63 ريال J (أفراد الهلال) 173 ريال K (أفراد الهلال) 173 ريال L (افراد الهلال) 63 ريال M (عوائل الهلال) 150 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH عوائل فقط 2,300 ريال GALLERY LOUNGE + عوائل فقط 2,875 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 2,300 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 4,025 ريال PLATINUM LOUNGE 5,750 ريال SPORT LOUNGE NORTH 4,025 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 8,050 ريال THE TERRACE 20,700 ريال