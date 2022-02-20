نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة ثأرية بذكريات الدوري.. موعد مباراة التعاون والاتحاد في كأس الملك والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة التعاون والاتحاد ، بذكريات مواجهتي الدوري السعودي والتي فشل خلالها النمور في افتراس الذئاب، يخوض الفريقان مواجهة جديدة في إطار مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين 2022/2021 ، والتي يحتضنها مساء الإثنين 21 فبراير 2022 ، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، حيث يسعى الفريقان إلى المضي قدمًا نحو لقب ثاني للتعاون في البطولة الثانية في السعودية ، فيما يطمح الاتحاد في الظفر بلقب عاشر في النسخة الـ47 من المسابقة.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف على كافة تفاصيل وكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة التعاون والاتحاد والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في كأس خادم الحرمين هذا الموسم، إضافة لتاريخ المشاركات والإنجازات، فضلًا عن تاريخ مواجهات التعاون والاتحاد .

مباراة التعاون والاتحاد

مواجهة جديدة تجمع الاتحاد والتعاون ، هذه المرة في بطولة كأس الملك ، والتي لا تقبل القسمة على اثنين على غرار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

حيث انتهت مواجهة الفريقين في الدورين الأول والثاني من الموسم الحالي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

كما أوقف التعاون سلسلة الانتصارات المتتالية لـ الإتي في دوري المحترفين السعودي التي بلغت الرقم 10.

ليفشل معها العميد في تكرار إنجاز النصر، والذي حقق 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري السعودي موسم 2014/2013.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ21 (جولة التأسيس) وموقع الناديين في الجدول :

وهذا ترتيب الأندية المتوجة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على مدار تاريخها:

جدير بالذكر، أن دور ربع النهائي (دور الثمانية) من كأس خادم الحرمين ، الملقب بـ” أغلى الكؤوس ” سيشهد مواجهات قوية عدة.

يأتي في صدارتها مباراة الهلال والنصر في كلاسيكو سعودي مرتقب.

إضافة إلى مواجهة أخرى مثيرة، حيث مباراة الشباب والأهلي .

نادي الاتحاد

مع الضيوف نبدأ التغطية، حيث نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم ، والذي يخوض مواجهة الإثنين، باحثًا عن الفوز، والتخلص من “العقدة التعاونية“.

فكما أسلفنا، لم يفلح متصدر الدوري السعودي هذا الموسم، في الفوز على سكري القصيم في أيٍ من مواجهتي الذهاب والإياب، حيث انتهتا بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي كأس الملك، انطلقت رحلة المونديالي هذا الموسم، من دور الـ16، والذي نجح خلاله في تجاوز الفتح في مباراة مثيرة، بعد الفوز بنتيجة (3-2).

تاريخيًا، حصد العميد لقب كأس الملك من قبل 9 مرات، كان آخرها في موسم 2018/2017 ، بعد الفوز على الفيصلي في مواجهة ماراثونية (3-1).

ويحل الاتحاد وصيفًا في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين ، خلف مواطنه أهلي جدة، الذي يحظى بـ13 كأسًا.

نادي التعاون

في المقابل، يدخل نادي التعاون السعودي مباراة الاتحاد، بصفته صاحب الأرض والجمهور، والساعي لفوز جديد على ضيفه.

حيث كان اللقب الوحيد للذئاب في بطولة كأس الملك ، على حساب الإتي، وذلك في موسم 2019/2018.

وانتهت مباراة التعاون والاتحاد آنذاك، بفوز الفريق القصيمي بنتيجة (2-1)، بهدف قاتل +90 من المهاجم الكاميروني المخضرم تاوامبا.

أما في مشاركته الحالية التي تحمل الرقم 22، فقد نجح التعاون بصعوبة في عبور الطائي، بعد ريمونتادا مثيرة.

حيث أسفرت مباراة التعاون والطائي عن فوز السكري بنتيجة (3-2)، بهدف أيضًا من تاوامبا في الدقيقة 2+90.

تاريخ مواجهات التعاون والاتحاد

على صعيد مواجهات التعاون ضد الاتحاد ، فقد جمعت الناديين من قبل إجمالي 32 مواجهة، في مختلف المسابقات، وفق ما جمعناه في “ثقفني”.

فاز الاتحاد في 17 مواجهة، بينما حقق التعاون الفوز في 7 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

على صعيد الأهداف المسجلة في مواجهات الاتحاد ضد التعاون ، فقد أحرز الإتي 67 هدفًا، فيما سكن شباكه 48 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات التعاون والاتحاد ، فكانت (5-3)، والتي تقاسمها الفريقان من قبل في الدوري السعودي.

بدأها العميد في ذهاب دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2012/2011 والذي توج بلقبه نادي الشباب.

وثأر منها سكري القصيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 والذي فاز به نادي النصر.

وفي كأس خادم الحرمين ، جمعت التعاون ضد الاتحاد مواجهة وحيدة، انتهت لصالح الذئاب، في نهائي النسخة 43 ، والتي شهدت التتويج الأول للفريق القصيمي.

موعد مباراة التعاون والاتحاد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المثيرة، مساء الإثنين، في تمام السادسة والنصف وخمس دقائق ( 6:35 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف وخمس دقائق ( 5:35 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف وخمس دقائق ( 3:35 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الاتحاد والتعاون ، فالمنتظر كما اعتدنا في “ثقفني” أن يقوم اتحاد كرة القدم السعودي بالإعلان عنه في يوم المباراة.

ستقوم قنوات SSC (الناقل الحصري لمباريات الدوري والكأس في السعودية) بالبث المباشر للقاء، وسيتم الإعلان عن القناة في وقتٍ لاحق.

وبشأن معلق مباراة الاتحاد والتعاون ، فلم تُعلن شركة الرياضة السعودية بعد عن المعلق الرياضي للقمة التعاونية الاتحادية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الاتحاد والتعاون والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في مسابقة كأس الملك هذا الموسم إضافة للإنجازات التاريخية، علاوة على تاريخ لقاءات التعاون والاتحاد .