التونسي مرتضى بن وناس يواصل تالقه مع قاسم باشا في البطولة التركية لكرة القدم

واصل المدافع التونسي مرتضى بن وناس تالقه مع قاسم باشا بعدما ساهم في تعادل فريقه خارج ارضه امام قونيا سبور 4-4 في المباراة التي اقيمت يوم أمس الجمعة لحساب الجولة السادسة والعشرين لبطولة تركيا لكرة القدم.
وفي مباراة مجنونة، قدم مرتضى بن وناس مردودا رائعا اذ تمكن من منح الاسبقية لقاسم باشا بهدف دون رد منذ الدقيقة السابعة قبل ان يقوم بتمريرة حاسمة مانحا زميله البوسني هاريس هاجرادينوفيتش هدف التعادل 2-2. وتواصل التسابق والتلاحق بين الفريقين في تسجيل الاهداف لتنتهي المقابلة بالتعادل 4-4.
ويحتل قاسم باشا المركز الثالث عشر ب23 نقطة في حين يملك قونيا سبور في رصيده 49 نقطة في المركز الثاني.
وات
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