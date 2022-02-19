نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو سعودي بنكهة ثأرية.. موعد مباراة النصر والهلال كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والهلال ، تنطلق مساء الإثنين 21 فبراير 2022 فعاليات دور ربع النهائي (دور الثمانية) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2021 ، حيث يشهد العديد من المواجهات النارية، يأتي في طليعتها الكلاسيكو السعودي الذي يجمع فريقا الهلال والنصر ، والذي يحتضنه ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وهو يمثل ديربي الرياض الجديد أيضًا، الذي يحمل طابعًا ثأريًا، منذ المواجهة التي جمعت الناديين في ديسمبر الماضي، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري السعودي ، وانتهت لصالح العالمي.

خلال السطور المقبلة، سنتناول بالتفاصيل الكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة ، ومشوار الناديين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 فضلًا عن تاريخ المشاركات والنتائج، ونختتم كالمعتاد بـ تاريخ مواجهات النصر والهلال في الكأس السعودية .

مباراة النصر والهلال

مرة أخرى يتجدد الموعد، في واحدة من المواجهات الكلاسيكية على مستوى كرة القدم السعودية ، حيث يترقب عشاق ومحبو الزعيم والعالمي ، مشاهدة الكلاسيكو السعودي القوي، الذي يجمع الغريمين التقليديين.

فإلى جانب المنافسة في بطولة كأس خادم الحرمين ، فيخوض الفريقان صراعًا شديدًا صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والذي يحتفظ الاتحاد بصدارته، فيما يحل النصر ثانيًا، والهلال في المركز الرابع.

ويسعى الهلال للثأر من هزيمته أمام النصر في الدوري السعودي ، كما أسلفنا، والتي دفعته للابتعاد عن المنافسة خلال الأسابيع التالية.

أما النصر، فيسعى هو الآخر لتأكيد تفوقه، فيما يطمح للإطاحة بـ الهلال بعدما نجح الأخير في ذلك خلال مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة.

وكما هو معلوم، يتصدر الأهلي المُلقب بـ قلعة الكؤوس صدارة ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الملك برصيد 13 لقبًا آخرهم كان في عام 2016 .

فيما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 9 ألقاب، والنصر رابعًا بـ6 بطولات.

إليكم ترتيب الأندية المتوجة ببطولة كأس خادم الحرمين منذ تأسيسها، والتي تدخل موسمها الـ46:

نادي الهلال

نبدأ مع نادي الهلال السعودي ، والذي يسعى للتتويج بالنجمة العاشرة، والتي ستقلص الفارق مع الأسود أصحاب الصدارة إلى 3 ألقاب فقط.

ويدخل الزعيم مواجهة الإثنين، متسلحًا بتفوقه في ديربي الرياض الأخير على الشباب في الدوري السعودي بخماسية مميزة.

أما عن رحلة الموج الأزرق في النسخة الحالية من كأس الملك ، من دور الـ16 (ثمن النهائي).

حيث نجح في الإطاحة بـ الرائد بعد الفوز بثنائية نظيفة، سجلها الأرجنتيني لوسيانو فيتو والبيروفي أندري كاريلو .

نادي النصر

على الجهة المقابلة، يخوض أصحاب الأرض نادي النصر السعودي ، مواجهة دور ربع النهائي أمام الهلال ، منتشيًا بفوزه المثير في ريمونتادا تاريخية على الباطن بنتيجة (4-3).

ودفع الفوز الأخير العالمي، مع خسارة الشباب أمام الهلال ، إلى استعادة وصافة الدوري السعودي للمحترفين .

يأتي هذا، بعدما نجح العالمي في تعويض خسارته المدوية أمام الاتحاد في الكلاسيكو السعودي بثلاثية نظيفة.

وفي الموسم الحالي من كأس خادم الحرمين ، اكتفى القاري بهدف خالد الغنام، من أجل عبور الاتفاق في دور الـ16.

تاريخ مواجهات النصر والهلال

على صعيد مواجهات النصر ضد الهلال في كأس الملك ، فقد تقابل الفريقان من قبل في 13 مباراة.

فاز الهلال في 6 مواجهات، بينما فاز النصر في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز الزعيم 18 هدفًا، وسجل العالمي 12 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين ، فكانت فوز نادي القرن الآسيوي بنتيجة (5-3).

كان ذلك في مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الملك 2010 ، والذي حصد لقبه الاتحاد بعد الفوز على الهلال في النهائي بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وحول أكبر فوز حققه النصر ضد الهلال في الكأس السعودية ، فكان بنتيجة (3-1).

جاء هذا في نهائي البطولة عام 1981 ، والذي شهد التتويج الثالث للعالمي باللقب.

موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الكلاسيكو السعودي ، مساء الإثنين، في تمام السادسة والنصف إلا خمس دقائق ( 6:25 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5:25 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف إلا خمس دقائق ( 3:25 م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والنصر ، فالمعتاد أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن حكام المباريات قبيل ساعات من انطلاقها، غير أن مصادر تابعتها “ثقفني” كشفت عن إسناد المهمة إلى الدولي المغربي مصطفى غربال.

ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية (الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي وكأس الملك) ببث أحداث اللقاء عبر فضائية SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة الهلال والنصر ، فالمنتظر أن تقوم شركة الرياضة السعودية بالإعلان رسميًا عن المعلق الرياضي للقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على الكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الفريقين في كأس الملك ، وتاريخ مواجهات الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين .