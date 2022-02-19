قالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، إن السلطات الصحية قررت السماح لملاعب كرة القدم وغيرها من الساحات الرياضية بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها.
وشددت دارياس على أن القواعد التي تجعل الكمامات إلزامية في جميع الأحداث الرياضية، في الداخل والخارج على حد سواء، لا تزال سارية، بالإضافة إلى حظر التدخين وتناول الطعام والمشروبات.
وكانت إسبانيا، أغلقت ملاعبها لكرة القدم أمام الجمهور الموسم الماضي، وبدأت هذه الحملة بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملاعب إلى 60 بالمائة، قبل أن تسمح بتشغيل الملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية في أكتوبر الماضي، ثم تراجعت لتجعلها 75 بالمائة أواخر ديسمبر عندما تسببت سلالة أوميكرون الأكثر عدوى في ارتفاع شديد بعدد الإصابات.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة لكامل الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في ملاعب إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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