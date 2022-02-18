نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يؤدي الأهلي المباراة الأولى له في دور المجموعات وسط سعي للحصول على النقاط الثلاث رغم صعوبة المواجهة في الأراضي السودانية، وتضم مجموعة الأهلي كلا من صن داونز والمريخ السوداني والهلال السوداني.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتنطلق المباراة على ملعب الهلال السوداني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD3 مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بتعليق المعلق الجزائري، حفيظ دراجي ضمن مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

من المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون:

علي لطفي

ياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم

علي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد هاني.

محمد شريف وأحمد عبد القادر وأفشة أو طاهر محمد طاهر.

يدخل الأهلي مباراة اليوم أمام الهلال السوداني وسط غياب للحارس محمد الشناوي، خاصة وأن محمد الشناوي يعاني من إصابة بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

كان علي لطفي قد شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصل خلالها الأهلي على المركز الثالث حيث حصل على الميدالية البرونزية وسط حالة من الترقب من الجماهير لنتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم صعبة في ظل بحث كبير من جانب الأهلي المصري إلى الفوز على الهلال السوداني خاصة وأن الأهلي يسعى إلى الحصول على النقاط الثلاث في مباراة تبدو صعبة بالنسبة للأهلي أمام الهلال السوداني.

هذا ويحاول الأهلي الفوز وإحراز النقاط الثلاث وسط حالة من الترقب للأهلي أمام الهلال السوداني بشكل كبير في تلك المباراة القوية للأهلي والتي يحاول خلالها عبور الهلال من أجل الحفاظ على اللقب الأفريقي.