نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي السعودية.. موعد مباراة الهلال والنصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين بعد التعديل والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية عن موعد ديربي السعودية مباراة الهلال والنصر في دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 على ملعب جامعة الملك سعود، بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقديم موعد مباراة الهلال والنصر والباطن والفيحاء في ربع نهائي الكأس بمناسبة حلول ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية

موعد مباراة الهلال والنصر بعد التعديل

ومن المقرر أن يحل موعد مباراة الهلال والنصر يوم 21 فبراير المقبل، بدلا من يوم 22 فبراير لتزامن حلول موعد احتفال المملكة بذكرى تأسس المملكة العربية السعودية.

وتنطلق صافرة انطلاق مباراة الزعيم الهلالي والعالمي ديربي السعودية، مساء يوم الاثنين 22 فبرابر في تمام الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة و6:25 بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق الهلال في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق الرائد، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

فيما نجح نادي النصر في العبور إلى ربع النهائي على حساب الاتفاق بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل..

وفي الدوري السعودي للمحترفين، يحتل نادي النصر في المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 7 نقاط على الزعيم الذي يليه في الترتيب بالمركزالرابع برصيد 31 جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد 12418

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي H

النظام DVB-S2/8PSK

معامل تصحيح الخطأ ¾ أو 2/3.

عقوبات الاتحاد الأسيوي للهلال والنصر

في سياق أخر، أعلن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوى لكرة القدم، فرض عقوبات على فريقي الهلال والنصر السعوديين على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي والتي جمعت بين الهلال والنصر.

وقرر الاتحاد الأسيوي تغريم مدافع النصر على لاجامي ألف دولار وإيقافه مباراتين مقبلتين بنفس البطولة؛ بسبب استخدامه اللعب العنيف ضد الهلال، بالإضافة إلى إيقاف المدير التنفيذى السابق للنصر حسين عبد الغنى لمدة 4 مباريات مقبلة وتغريمه 2000 دولار، بسبب سلوكه المشين بعد نهاية المباراة ضد الهلال.

كما قرر الاتحاد الأسيوي توقيع غرامة مالية على مدافع الهلال علي البليهي بمبلغ 5 آلاف دولار؛ لاستفزازه الخصم عقب نهاية المباراة، من خلال غرز هلال فريقه في منتصف الملعب، ما أدى لاندلاع أزمة بين اللاعبين.

وبسبب سوء سلوك جماهير الهلال غرم الاتحاد الفريق بـ14 ألف دولار، بالإضافة إلى 7500 دولار بسبب إساءات أفراده إلى سمعة اللعبة.