نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا وتشكيل المارد الأحمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوجه أنظار عشاق المارد الأحمر المصري نحو العاصمة السودانية الخرطوم لمتابعة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدور المجموعات على ملعب الجوهرة الزرقاء، حيث تشتعل المنافسات بين قطبي مصر والسودان لحسم بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي للبطولة مبكرًا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنطلق مباراة مباراة الأهلي والهلال السوداني، في الساعة الثالثة من عصر غدًا الجمعة، بتوقيت القاهرة. والساعة الرابعة عصر بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إلغاء الحضور الجماهيري للفريقين. وذلك وفقا لخطابه لإدارة نادي الهلال السوداني، بعدما كان مقررًا حضور 15 ألف مشجعًا للفريقين.

وفي الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا خسر الهلال السوداني المباراة من فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

في المقابل لم تأجلت مباراة الأهلي في الجولة الأولى من المنافسات أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني

وكشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، استقر على الدخول للمباراة بنفس تشكيل الأهلي ضد الهلال السعودي في أخر مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية. والتي حسم فيها المركز الثالث، بعد الفوز برباعية على الزعيم السعودي، ومن المقرر أن يكون التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي واليود يانج وعمرو السولية.

الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر طاهر وأو أفشة.

قائمة الأهلي ضد الهلال السوداني

وتضم قائمة الأهلي المصري في المواجهة المقبلة ضد الهلال السوداني كلا من :علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني – علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.