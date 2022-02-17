الدوري السعودي.. لمتابعة رابط مباراة الأهلي والفيحاء اليوم ||alahli vs al fayha 17-2-2022

رابط مباراة الأهلي والفيحاء اليوم، يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي، والتي تجمع بين فريق الأهلي السعودي المضيف لهذه المباراة ونظيره فريق الفيحاء، والتي يترقبها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بشكل عام في السعودية والمنطقة العربية، حيث يسعى فريق الأهلي السعودي في تحسين مركزه في الدوري السعودي من خلال الحفاظ على تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة للوصول الى المراكز الأولى المتقدمة في جدول الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تابع لحظة بلحظة مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي اليوم في الجولة 21.

تابع لحظة بلحظة مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي

تابع الآن احداث المباراة القوية المثيرة التي يستضيفها فريق الاهلي السعودي في الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري السعودي، والتي يبدأها الاهلي السعودي وهو في المركز التاسع من ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يتفوق عليه فريق الفيحاء الضيف في هذه المباراة الذي يقع في المركز السابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، وتقام المباراة مباشرة من خلال ستاد الأمير عبدالله الفيصل لتحديد الفائز في مباراة هامة يسعى من خلالها الطرفين الى العاص ثلاث نقاط هامة.

متابعة مباراة الاهلي والفيحاء في الدوري السعودي

وتنطلق احداث مباراة الاهلي ضد الفيحاء السعودي اليوم في الدوري السعودي في تمام الساعة 5:55 مساء بتوقيت القاهرة، والتي تنطلق في تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يسعى من خلالها فريق الاهلي الى التقدم في ترتيب جدول الدوري السعودي، وتقام المواجهة مباشرة اليوم من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع مباريات منافسات الدوري السعودي بشكل عام.

تشكيل الاهلي امام الفيحاء اليوم في الدوري السعودي

وقد استقر مدرب فريق الهلال السعودي على تشكيل مباراة اليوم ضد الفيحاء السعودي والذي جاء على النحو التالي.