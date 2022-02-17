موعد مباراة الهلال والشباب اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الخميس 17 فبراير 2022 ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي الذي يشهد مباريات قوية في نفس الجولة تجمع فريق الاتحاد متصدر الترتيب خارج ملعبه مع التعاون، ويلعب فريق النصر مباراة صعبة خارج الديار ضد فريق الباطن، بالإضافة إلى موعد مباراة الهلال والشباب اليوم التي تنطلق في الثامنة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل دياز مدرب الزعيم الجديد في تحقيق الفوز في أولى مبارياته مع الفريق في فترته التدريبية الثانية للهلال بعدما تولى الأمور الفنية خلفاً لجارديم الذي تمت إقالته بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم للاندية.

الهلال ضد الشباب في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، ومحو آثار الخسارة الأليمة التي تلقاها في آخر مبارياته بكأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري، بخسارته برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليكتفي بحصد المركز الرابع بعد خوضه ثلاث مباريات بدأها بالفوز ضد الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني بسداسية مقابل هدف، قبل خسارته ضد تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي بهدف نظيف، ثم الخسارة ضد الأهلي، وسيلاقي دياز مهمة صعبة في أولى مبارياته ضد الليوث الساعين لتحقيق فوز لم يحققوه ضد الزعيم منذ ثمانية سنوات في الدوري السعودي.

الشسباب لن يكون خصماً سهلاً للهلال في المباراة في ظل سعيه لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب مع الاتحاد، حيث يتواجد الليوث حالياً في المركز الثاني بجدول الترتيب حالياً برصيد 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن الاتحاد الذي خاض مباراة أقل، وخاض الشباب حالياً 20 مباراة حقق فيها الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر مبارتين، بينما فريق الهلال في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من خوض 17 مباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم

8:40 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، سوريا، وفلسطين.

7:40 توقيت مصر.

6:40 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:40 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب