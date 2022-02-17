أبطال أوروبا (ذهاب ثمن النهائي): التشكيل المتوقع لقمة انتر ميلان وليفربول

يستقبل انتر ميلان الايطالي مساء اليوم الاربعاء (الساعة 21:00)، فريق ليفربول الانجليزي ، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي: إنتر ميلان في حراسة المرمى: هاندانوفيتش. في خط الدفاع: سكرينيار – دي فري – دي ماركو. في خط الوسط: دومفريس- أرتورو فيدال – بروزوفيتش – تشالانوغلو –بيريسيتش. في خط الهجوم: لاوتارو – دجيكو. ليفربول في حراسة المرمى: أليسون بيكر. في خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – أرنولد. في خط الوسط: ألكانتارا – فابينيو – كيتا. في خط الهجوم: ساديو ماني – ديوغو جوتا – محمد صلاح.

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