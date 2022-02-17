يبحث جمهور كرة القدم السعودي عن موعد مباراة الفيصلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، ويترقب جماهير الفريقين هذه المباراة الهامة التي تجمع بين نادي الفيصلي والرائد حيث يسعى كلاً من الفريقين إلى الفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط ليدعم ترتيبه في جدول الدوري السعودي للمحترفين، ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي أصبح يحظى بشعبية كبيرة داخل المملكة وخارجها خاصة في السنوات القليلة الماضية بعد أن استعانت معظم الفرق السعودية بلاعبين ونجوم عربية هامة، وفي إطار اهتمامنا بالدوري السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الموعد المنتظر لبث مباراة الفيصلي ضد الرائد والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة الإتحاد والتعاون اليوم الخميس، فتابعونا.

مباراة الفيصلي والرائد

يواجه نادي الفيصلي نظيره الرائد ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي، ومن الجدير بالذكر أن نادي الرائد يحتل المركز الثامن في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بعد لعب 20 مباراة بينما يأتي فريق الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة من لعب 19 مباراة، ولذلك تُعد هذه المباراة هامة للفريقين ويسعى كلاً منهما للحصول على الثلاث نقاط، وفيما يلي جدول مُفصل لمباراة الفيصلي والرائد كالتالي: