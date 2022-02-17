الدوري الأوروبي (ذهاب الباراج): برنامج مباريات اليوم

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الخميس ، لحساب ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

مباريات الساعة 18:45:

زينيت سانت بطرسبرغ - ريال بيتيس

بوروسيا دورتموند - جلاسكو رينجرز

شيريف تيراسبول - سبورتينغ براغا

برشلونة - نابولي

مباريات الساعة 21:00:

أتلانتا - أولمبياكوس

إشبيلية - دينامو زغرب

بورتو - لاتسيو

لايبزيج - ريال سوسييداد

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