“مباشراً” موعد مباراة الأهلي والفيحاء الخميس 17 فبراير الراقي يبحث عن الدفء في ترتيب جدول الدوري

انتعشت أمام جماهير الراقي قلعة الكؤوس، بعد الفوز على الفتح في الجولة الماضية وتترقب الجماهير الأهلوية موعد مباراة الأهلي والفيحاء، والتي يحتضنها ملعب أستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة ملعب النادي الأهلي، من أجل مواصلة النتائج الجيدة التي من شأنها أن تدفع بالفريق الكبير إلي المنطقة الدافئة في الجدول، خاصة أنه في حالة فوزه على الفيحاء سيتقدم عليها في النقاط والترتيب، فالأهلي قبل اللقاء يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة من لعب 20 مباراة، ومباراة اليوم أيضاً يدخلها الأهلي وهدفه الفوز للثأر من هزيمة الدور الأول على يد الفيحاء بهدفين دون رد.

أما الفريق الضيف اليوم الفيحاء فيرغب في تكرار الفوز الذي حققه في الدور الأول، للتقدم في ترتيب جدول الدوري فهو قبل اللقاء يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة، من لعب 19 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الهلال السعودي، نتيجة مشاركة الأخير في مباريات كأس العالم للأندية، يقدم الفيحاء مستوى جيد هذا الموسم ويسعى لمواصلة نتائجه المميزة، على أمل إنهاء المسابقة في المربع الذهبي واللعب في البطولات القارية الموسم القادم.

عداد نزول موعد مباراة الأهلي والفيحاء

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 19 15 2 2 11 13:41 28 47 2 الشباب 20 11 7 2 10 21:38 17 40 3 النصر 20 12 2 6 10 21:35 14 38 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 19 6 8 5 11 14:16 2 26 8 الرائد 20 7 4 9 10 31:26 -5 25 9 الأهلي 20 5 9 6 10 25:24 -1 24 10 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 11 التعاون 20 5 6 9 10 36:33 -3 21 12 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 13 الفيصلي 19 4 8 7 11 26:20 -6 20 14 الباطن 20 4 7 9 10 26:18 -8 19 15 الفتح 19 4 6 9 11 27:23 -4 18 16 الحزم 20 3 5 12 10 26:15 -11 14

مباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري

15.55 : الرابعة إلا خمس دقائق بالتوقيت العالمي.

16.55 : الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.55 : السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت كلاً من مصر، ليبيا، السودان.

18.55 : السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت.

القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بصورة حصرية عبر قنوات ssc ومباراة اليوم تذاع على قناة، ssc hd 1 بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الفيحاء

حراسة المرمى ” محمد الربيعي”.

خط الدفاع ” علي مجرشي، دانكلير، فهد الحمد، إزغيان أليونسكي”.

خط الوسط ” فرانكوم، براديتش، هيثم عسيري”.

خط الهجوم ” كارلوس إدواردو، عمر السومة، هيثم عسيري”.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء