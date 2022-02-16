نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي والفيحاء اليوم 2/17/2022 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي السعودي والفيحاء يلتقي الأهلي السعودي، مساء الخميس 17 فبراير، مع نادي الفيحاء على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل لتحديد فعاليات المرحلة الحادية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022.

وتغلب الأهلي السعودي على الفاتح بنتيجة 1-0 في الجولة السابقة، ليرتفع مجموع نقاطه إلى 24 نقطة، ليحتل المركز التاسع في الترتيب.

ويستعد الإمبراطور لهذه المباراة بامتياز وتركيز، حيث يرغب في تمديد سلسلة انتصاراته في المنافسة وتجنب التراجع، أما الفيحاء، فيحتل المركز السابع على الطاولة برصيد 26 نقطة بعد تعادله بدون أهداف أمام الفيصلي في الجولة السابقة، وهو ما سيحفز الفريق للقتال من أجل الحصول على النقاط الكاملة في هذه المباراة من خلال الاستعداد الجيد.

موعد مباراة الأهلي السعودي والفيحاء

ستسمع صافرة افتتاح مباراة الأهلي والفيحاء الساعة 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 6:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة مساء الخميس 17 يناير، ضمن مباريات الجولة ال21 من الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات التي ستنقل مباراة الاهلي القادمة

تبث الشبكة الرياضية السعودية SSC SPORTS مباراة الأهلي والفيحاء ضمن تغطية الشبكة لجميع بطولات كرة القدم السعودية هذا الموسم.

ترتيب الفرق

الأهلي يدخل المباراة في المركز التاسع في ترتيب كأس المحترفين السعودي برصيد 24 نقطة بعد 20 جولة، فيما يدخل الفيحاء المباراة بالمركز السابع في ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 26 نقطة بعد عشرين جولة.

ملعب للأحداث الرياضية

ملعب الأمير عبد الله الفيصل يفتح أبوابه لاستقبال الأهلي ضد الفيحاء في مباراة محورية لكلا الفريقين خلال الجولة 21 من فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2021/2022.

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