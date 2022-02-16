اقتناص بطاقة التأهل.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورغ اليوم فى دورى ابطال اوروبا 2022، نحن على موعد مع مباراة هامة وقوية في اطار منافسات دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا هذه النسخة 2022، والتي تقام بين فريق بايرن ميونخ الالماني ونظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك بعدما تأهل الفريقين من منافسات دور المجموعات لتعلن قرعة دور الستة عشر عن مواجهة قوية بين الفريقين سعيا الى اقتناص بطاقة التأهل الى دور الثمانية هذه النسخة القوية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج في دوري ابطال اوروبا اليوم وابرز المعلومات عن المواجهة اليوم.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج اليوم في دوري ابطال اوروبا

يستضيف ملعب ريد بول ارينا اليوم في النمسا مباراة قوية تجمع بين بايرن ميونخ الالماني ونظيره فريق ريد بول سالزبورج في منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا هذه النسخة 2022، وذلك بناء على ما اسفرت عنه القرعة خلال الايام الاخيرة، والتي تقام مساء اليوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير، ليعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج في دوري ابطال اوروبا

ومن المقرر ان تنقل مواجهة اليوم التي تجمع بين بايرن ميونيخ الالماني ونظيره فريق ريد بول سالزبورج عبر شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، وذلك لكون شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية هي الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا بشكل عام بجودة مشاهدة عالية.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ اليوم ضد ريد بول سالزبورج

ومن المتوقع ان يدخل فريق بايرن ميونخ الالماني مباراة اليوم ضد ريد بول سالزبورج بتشكيل على النحو التالي.