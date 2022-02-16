موعد مباراة الاتحاد والتعاون من الدوري السعودي اليوم 2/17/2022 والقنوات الناقلة ينتظر جمهور نادي الاتحاد، متصدر الدوري، موعد مباراة التعاون والاتحاد القادمة، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي، والتي ستشمل أيضًا مباراتي الهلال والاتحاد. مباراة الشباب المتوقع أن تكون مثيرة في ظل رغبة الفريقين المشتركة في الفوز بالمباراة المهمة، الأمر الذي سيسمح للاتحاد بمواصلة سعيه للفوز باللقب الكبير، وتعادل الفريقان في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، ثم فاز كلاهما بثلاثة في الجولة اللاحقة ليقترب من لقاء الجولة 21 بفرص متساوية. معتز موساوي يغيب عن الطاولة بسبب الإصابات وكذلك العميد الركن أحمد حجازي.

مباراة الاتحاد والتعاون

لقاء اليوم بين التعاون والاتحاد أمر حاسم لكلا الفريقين، حيث أن هدفهما واحد: الفوز بالمباراة والحصول على ثلاث نقاط، رغم أن تاريخ اشتباكات الفريقين في الدوري المحترف حافل للغاية. منحرف لصالح العالم. بعد 30 مباراة، كان الانتصار للنجاح في 17 مباراة مقابل سبع انتصارات للتعاون، وكانت النتيجة تعادلًا في ست مباريات آخرها كانت مباراة الجولة الافتتاحية.

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موعد مباراة التعاون والاتحاد