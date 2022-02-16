” الدوري السعودي ” موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة اليوم 2/17/2022 موعد مباراة النصر والباطن يقوم نادي النصر السعودي بزيارة كثيفة لفريق نادي الباطن، الخميس 17 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال21 من الدوري السعودي للمحترفين. التقى الفريقان المصابان في الجولة الماضية، حيث خسر النصر أمام متصدر الاتحاد بثلاثة أهداف لواحد، وخسر الباطن أمام الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. اليوم، يركز كلا الفريقين على الفوز بالمباراة وكسب ثلاث نقاط.

واليوم، يكافح فريق الباطن للبقاء في دوري المحترفين وبعد 20 مباراة جمع 14 نقطة فقط وفاز بأربع وتعادل في سبع وخسر تسع نقاط، ويحتل حاليا المركز الرابع عشر في الترتيب بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 38 نقطة، والذي خاض 20 مباراة ويتطلع إلى الفوز واستعادة الثقة بعد خسارة مذلة للمتصدر الذي طلب من إدارة النصر رؤية المحادثة بين حكام الفأرة والحكم الإسباني الذي أدار اللقاء.، وهو ما شعرت الإدارة بأنه غير عادل.

تاريخ مواجهات الدوري بين الباطن والنصر

تاريخ المواجهات بين الفريقين يلمح إلى توازن الانتصار السعودي. وفي 11 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، انتصر الباطن على نصيب العالم في سبع مباريات، فيما فاز الباطن بثلاث مباريات فقط وحسم التعادل في مباراة واحدة. وأحرز النصر 23 هدفا في شباك الباطن فيما سجل الباطن 11 هدفا أمام النصر.

موعد مباراة النصر والباطن والقنوات الناقلة