نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ و ريد بول سالزبورج اليوم في دوري أبطال اوروبا و القنوات الناقلة و المعلقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة بايرن ميونخ و ريد بول سالزبورج اليوم في دوري أبطال اوروبا و القنوات الناقلة والمعلقين، نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين بايرن ميونخ الالماني ونظيره فريق ريد بول سالزبروج النمساوي في اطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا، وهي المواجهة التي اسفرت عنها قرعة دور ال16 الخاصة بالبطولة والتي اجريت خلال الفترة الاخيرة عقب انتهاء مواجهات دور المجموعات التي شهدت منافسات قوية من جانب كافة الفرق المشاركة في البطولة هذه النسخة، وتعد مواجهة اليوم التي تقام من خلال ستاد ريد بول ارينا بالنمسا من اهم المراجعات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، وإليكم من خلال هذه السطور القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ريد بول سالزبروج اليوم في دوري ابطال أوروبا 2022.

مباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبروج اليوم في دوري ابطال اوروبا

يحل اليوم فريق بايرن ميونخ الالماني ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ريد بول سالزبروج النمساوي، وذلك في مباراة ذهاب دور ال16 من بطولة دوري ابطال اوروبا 2022، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير من خلال ستاد ريد بول ارينا في النمسا، حيث تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبروج اليوم

ومن المقرر ان يتم نقل مواجهة بايرن ميونخ الالماني ضد نظيره فريق ريد بول سالزبروج في منافسات دور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا عبر شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم 1، والتي تقوم بنقل جميع مباريات بطولة دوري ابطال

اوروبا بشكل عام.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبروج اليوم

وتنقل مباراة بايرن ميونخ ضد ريد بول سالزبروج ايضا من خلال بعض القنوات المفتوحة مجانا وهي على النحو التالي.

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

وقناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500