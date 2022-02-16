نعيم السليتي يواصل مسيرته مع الاتفاق السعودي حتى عام 2023

اعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مواصلة الدولي التونسي نعيم السليتي مسيرته مع الفريق الى غاية عام 2023.
وكان السليتي انضم الى نادي الاتفاق في 11 اوت 2019 قادما من ديجون الفرنسي.
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