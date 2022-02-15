نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم دور الـ16.. متابعة لحظة بلحظة للمواجهة القوية

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عمر شويل - جدة نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم ، سنتابع معكم من خلال هذا المقال وعبر تغطية ومتابعة مستمرة جميع ما يخص ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الشوط الأول والثاني اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، حيث نعلم جيداً أن الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان وبالأخص عشاق الملكي الأسباني ريال مدريد والفرنسي باريس سان جيرمان سيتابعون نتيجة أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا من خلال الإنترنت، لذلك سنعمل جاهدين خلال هذا المقالة على رصد التغطية الكاملة والمتابعة المستمرة بخصوص نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في لقاء الذهاب بدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

نتيجة أهداف ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم ، هي محض واهتمام جميع عشاق الساحرة المستديرة والفريقين وقت انطلاق المواجهة القوية والكبيرة التي ستجمع الطرفين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس معقل الفريق باريس سان جيرمان، ويواجه الملكي ريال مدريد الفريق الفرنسي على ملعبه ووسط جماهيره ، والتي ستكون أحدى العوامل التي سيعتمد عليها باريس سان جيرمان في لقاء الليلة ضد ريال مدريد.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من فبراير الحالي 2022 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف اللي بتوقيت أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر.

نتيجة أهداف باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم

ونقلاً عن بعض الصحف الرياضية فقد نشرت منذ قليل تشكيلة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان الرسمية الأساسية والتي سيدخل بها كارلو انشيلوتي المدير الفني للملكي ريال مدريد مواجهة اليوم ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال اوروبا، وجاءت تشكيلة الريال مدريد كالتالي:

المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي – ديفيد ألابا.

الوسط: ماركو أسينسيو – كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور.

الهجوم: كريم بنزيما.

ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

قراءنا الكرام محبي وعشاق الساحرة المستديرة، تبقى القليل على انطلاق المواجهة القوية بين الريال وباريس، وسنتابع معكم وقت بداية اللقاء ملخص نتيجة أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الشوط الأول والثاني اليوم في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة، تابعوا معنا.