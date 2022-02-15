نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر alnasser vs al batin || شراء اسعار تذاكر مباراة النصر والباطن اليوم 17 فبراير 2022 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء اسعار تذاكر مباراة النصر والباطن يواجه النصر مباراة الباطن الخميس المقبل 17 فبراير الساعة 3:30 عصرا بالتوقيت المحلي في القاهرة و 4:30 مساءا بالتوقيت المحلي بمكة المكرمة ضمن الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة النصر والباطن

ويدخل النصر تلك المباراة سعيا للانتقام من هزيمة مذلة أمام الاتحاد في الجولة السابقة، عندما تلقى الفريق ثلاثة أهداف نظيفة، ليخرج النصر من المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، على الجانب الآخر، يأمل نادي الباطن أن يحقق نتيجة إيجابية من أجل تحسين ترتيب الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة فقط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن

وستنقل مباراة النصر والبطين على الشبكة الرياضية السعودية SSC SPORT التي تبث أيضا مباريات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شراء اسعار تذاكر مباراة النصر والباطن

وزع نادي النصر تذاكر مباراة فريقه في الجولة الخامسة من الدوري السعودي ضد الباطن حصريا عبر موقع مرسول بارك، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء مقعد.

عند استخدام الموقع لأول مرة، سيُطلب منك تسجيل الدخول قبل تحديد وجهتك المفضلة وبدء عملية الحجز.

للحصول على تذاكر مباراة النصر والبطين اضغط هنا.

ما هي تكلفة تذاكر مباراة النصر والباطن؟

ويحكم الملعب الذي يقع فيه المقعد تكلفة تذكرة مباراة النصر والباطن وتتراوح بين 35 و 3680 ريالا.

السعر A (عوائل النصر) 69 ريال B (عوائل النصر) 52 ريال C (أفراد النصر) 35 ريال D (أفراد النصر) 40 ريال E (أفراد النصر) 52 ريال F (عوائل وأفراد النصر) 69 ريال G (عوائل وأفراد النصر) 81 ريال H (عوائل وأفراد النصر) 69 ريال I (أفراد النصر) 52 ريال J (أفراد الباطن) 40 ريال K (أفراد الباطن) 35 ريال L (عوائل الباطن) 52 ريال M 69 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH 575 ريال GALLERY LOUNGE + 690 ريال GALLERY LOUNGE NORTH 575 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 460 ريال PLATINUM LOUNGE 805 ريال SPORT LOUNGE NORTH 460 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 920 ريال THE TERRACE 3680 ريال

ما هي متطلبات الحضور لمباراة النصر والباطن؟

لحضور مباراة النصر والبطين، يجب استيفاء الشروط التالية: