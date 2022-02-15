“لقاء الجريحين” موعد مباراة الباطن والنصر والقناة الناقلة والتشكيل النصر يحاصر الفار ويطلب المحادثات

يحل نادي النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي الباطن، عندما يحين موعد مباراة الباطن والنصر المقرر لها الخميس 17 فبراير ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي يلعب بها عدة مباريات هامة من أهما مباراة الاتحاد والتعاون، اللقاء الذي من الممكن أن نطلق عليه لقاء الجريحين، فكل فريق مني بالهزيمة بالثلاثة في الجولة الماضية، النصر خسر من الاتحاد المتصدر بثلاثية دون مقابل، والباطن خسر من الطائي بثلاثة أهداف لهدف، الفريقين يهمهما اليوم تحقيق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط،

صاحب الأرض والجمهور اليوم فريق الباطن يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، فبعد خوض 20 مباراة لم يجمع سوى 14 نقطة فقط، من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات، ويحتل المركز الرابع عشر في الترتيب، بينما فريق النصر يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، من لعب 20 لقاء ويرغب في الفوز واستعادة الثقة بعد الخسارة الكبيرة من العميد المتصدر، والتي طالبت إدارة النصر الإطلاع على محادثة حكام الفار مع الحكم الإسباني الذي أدار اللقاء، والذي من وجهة نظر الإدارة لم يكن عادل.

عداد تنازلي لموعد مباراة الباطن والنصر

التشكيل المتوقع للنصر ضد الباطن اليوم

بعد طرد تاليسكا في لقاء الاتحاد الأخير من المرجح عودة الدولي الكاميروني أبوبكر، ليحل محله أمام الباطن والتشكيل المتوقع للنصر كما يلي.