باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم بدوري الأبطال القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

باريس سان جيرمان وريال مدريد، اليوم عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم العالمية على موعد مع قمة كروية أوروبية تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تجمع هذه المواجهة أفضل لاعبي العالم لدي الفريقين فكل فريق يمتلك كتيبة من أمهر لاعبي كرة القدم على مستوي العالم في الوقت الحالي لذلك من المتوقع مشاهدة مباراة مثيرة وقوية من جانب الفريقين حيث يطمع كل فريق تحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة في مواجهة الذهاب المقرر موعدها اليوم وذلك من أجل انتظار مواجهة الإياب المقرر لها التاسع من مارس القادم بدون ضغوط على الفريق الفائز، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بدور ال16 من دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق ريال مدريد الإسباني في دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي على استاد حديقة الأمراء وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت الناقل الحصري لمواجهات البطولة beIN SPORTS PREMIUM 1 ويكون حسن العيدروس معلقاً على مجريات اللقاء.

التشكيل المتوقع للفريق الفرنسي في المباراة

في حراسة المرمي: جينالويجي دوناروما.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، مينديز.

في منتصف الملعب: باريديس، فيراتي، إدريسا غاي.

في خط الهجوم: نيمار، ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

التشكيل المتوقع للفريق الإسباني في المباراة

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابان ميندي.

في وسط الملعب: كاسميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ماركو أسنسيو، جاريث بيل.

واستعادة الفريق الباريسي خدمات نجمه البرازيلي نيمار بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة حيث شهدت قائمة الفريق للمباراة عودته بينما سيغيب عن اللقاء مدافع الفريق سيرجيو راموس في أول لقاءات فريقه الجديد أمام فريق ريال مدريد الذي كان ضمن صفوفه قبل الانتقال لباريس كما شهدت قائمة الفريق الإسباني عودة نجمه ريال مدريد من الإصابة.