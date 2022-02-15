نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قمة” التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دور أل 16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الملكي الإسباني وفريق عاصمة النور فرنسا، عن التشكيل المتوقع لريال مدريد وباريس سان جيرمان، وعن كافة تفاصيل قمة دور أل 16 من دوري الأبطال الأوروبي الليلة، والتي يحتضنها ملعب الأمراء ” بارك دي برانس”، اللقاء بمسابة نهائي مبكر للبطولة الأقوى على مستوى العالم، والفريقين لديهم الرغبة في الفوز الليلة، باريس سان جيرمان صاحب الأرض والملعب والحالم باللقب الأوروبي، والذي من أجله أنفق مئات الملايين من الدولارات وجلب نجوم اللعبة على مستوى العالم.

ونادي ريال مدريد الفارس المتوج بالبطولة عدة مرات سابقة، والتي تتمنى جماهيرها عودة الكأس من جديد إلي النادي الملكي، وكان الريال قد أنهى متصدر المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتلقى خسارة واحدة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم التشكيل المتوقع لريال مدريد وباريس سان جيرمان، في اللقاء والقنوات الناقلة وموعد المواجهة النارية المتوقعة.

موعد مباراة ب.س.ج وريال مدريد الليلة

20.00 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

12.00 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

22.00 : العاشرة مساءً بتوقيت دول كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

23.00 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، سوريا، الأردن، البحرين.

24.00 : منتصف الليلة بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد الليلة

كانت جماهير ريال مدريد متخوفة من عدم لحاق نجمها بنزيما اللقاء بسبب الإصابة ولكن النجم جاهز للمواجهة الليلة وسيكون ضمن التشكيلة الرئيسية للمباراة ومن المتوقع أن يكون تشكيل الريال كما يلي.