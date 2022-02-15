نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصالحة الجماهيرية بعد الانتكاسة المونديالية.. موعد مباراه الهلال والشباب الدوري السعودي والقنوات الناقلة (خبر سار لجماهير الزعيم) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والشباب ، بروح جديدة تنطلق مباريات الأسبوع الـ٢١ من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، حيث يستضيف مساء الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض مواجهة مثيرة في ديربي الرياض تجمع فريقا الشباب والهلال ، واللذين يسعيان لتقديم صورة جيدة، بعد اهتزازات الفترة الماضية، سواءً محليًا ودوليًا للهلال، وفي مسابقة الدوري للشباب.

في السطور القادمة سنتعرف متابعي وزوار موقع “ثقفني” على التفاصيل كاملة حول موعد مباراه الهلال والشباب والقنوات الناقلة ، فضلا عن رحلة الناديين العريقين في النسخة رقم ٤٦ من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، وكذلك تاريخ مواجهات الهلال والشباب في الدوري السعودي .

مباراه الهلال والشباب

في إطار مباريات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تنطلق الخميس أقوى مواجهات الجولة الحادية والعشرين بين الزعيم والليث الأبيض .

حيث يسعى كبير الرياض لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة المدوية أمام الأهلي المصري ، في لقاء المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢١ التي أقيمت مؤخرا في الإمارات.

في المقابل يطمح شيخ الأندية للاستفادة من سقوط النصر في الكلاسيكو السعودي أمام الاتحاد بالأسبوع الماضي، للابتعاد في الوصافة، وتقليص الفارق مع الإتي المتصدر.

نستعرض بداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ٢١ :

نادي الهلال

نادي الهلال السعودي يدخل مواجهة الخميس بحثًا عن الفوز، والذي يضمن لها الاستمرار في الدفاع عن لقب نسخة الموسم الماضي.

حيث يحتل الزعيم حاليا المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة وصافي (٩) أهداف.

غير أن لـ نادي القرن الآسيوي ٣ مؤجلات بسبب مشاركاته في كأس العالم للأندية وقبلها في دوري أبطال آسيا .

وخلال الموسم الحالي، تمكن الهلال من تحقيق ٨ انتصارات و٧ تعادلات، ولكن خسر في لقاءين.

وفي آخر ٥ مواجهات للموج الأزرق بالدوري السعودي ، نجح الفريق في حصد ١٠ نقاط من ٣ انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة.

انتصارات الهلال جاءت على حساب الفيصلي والطائي والتعاون.

وتعادل إيجابيا في آخر لقاءات مع الباطن (١-١).

بينما تلقى خسارة غير متوقعة أمام الفتح.

ومن آخر أخبار نادي الهلال السعودي ، حيث أعلنت إدارة الزعيم عن إقالة المدرب البرتغالي ليونارد جارديم ، بعد سلسلة النتائج السيئة الأخيرة، سواءً على الصعيد المحلي، وبعد خسارتين في مشاركة ثانية بـ مونديال الأندية 2021 أمام الأهلي المصري وقبله أمام تشيلسي الإنجليزي ، وحصول الفريق على المركز الرابع في البطولة.

وأسندت إدارة نادي القرن الآسيوي المهمة التدريبية إلى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز والذي قاد الفريق سابقًا، ويعود مجددًا لقيادته في عهد جديد للموج الأزرق.

وحرص مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل على توجيه الشكر إلى المدير الفني البرتغالي المُقال، والذي نجح في جلب لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة للفريق الهلالي.

نادي الشباب

على الجهة المقابلة ، يسعى نادي الشباب السعودي لاستعادة صحوته مجددا في الدوري السعودي .

حيث يأمل الليوث في تتويج سابع بالبطولة الأقوى عربيًا وآسيويًا.

الشباب يحتل حاليًا وصافة جدول دوري المحترفين السعودي برصيد ٤٠ نقطة وصافي (١٧) هدفًا.

حيث يفصل الفريق عن الصدارة ٧ نقاط، غير أن العميد المتصدر متبقي له مباراة مؤجلة في الكلاسيكو السعودي أمام الهلال .

ونجح شيخ الأندية هذا الموسم في تحقيق ١١ انتصارا و٧ تعادلات، ومُني بخسارتين.

وفي آخر ٥ مباريات لفريق العاصمة السعودية ، حصد خلالها ٩ نقاط، من فوزين و٣ تعادلات.

حيث حققت كتيبة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا الفوز على الحزم ثم ضمك بنتيجة واحدة (٢-١).

فيما تعادل إيجابيا مع الفتح وأبها بنفس النتيجة (١-١)، ومع الاتفاق (٢-٢).

هذا، وتشهد الجولة ٢١ مواجهات قوية، حيث تقام الخميس أيضا، مباراة الباطن والنصر ، ثم مباراة التعاون والاتحاد .

كما تلعب مباراة الأهلي والفيحاء .

تاريخ مواجهات الهلال والشباب

على صعيد المواجهات المباشرة جمعت الشباب والهلال في الدوري السعودي ٩٥ مباراة.

فاز الهلال في 47 مواجهة، بينما حقق الشباب الفوز في 20 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 28 لقاءً.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز الزعيم 135 هدفًا، بينما سجل الليث الأبيض 100 هدف.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الهلال والشباب في الدوري السعودي ، فكانت فوز الزعيم بنتيجة (5-1).

حدث ذلك، خلال مواجهة الفريقين في لقاء الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021/2020 والذي حصد الهلال لقبه.

وكان أكبر فوز حققه الشباب ضد الهلال ، بنتيجة (3-0).

وذلك في المباراة النهائية من الدوري السعودي الممتاز ( كأس دورى خادم الحرمين الشريفين ) موسم 2006/2005 ، والتي حصد بموجبها الشباب اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

يُذكر أن مباراة الشباب والهلال في الدور الأول من الموسم الجاري، انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

موعد مباراه الشباب والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة ديربي الرياض ، مساء الخميس، في تمام التاسعة إلا الثلث ( 8:40 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الثلث ( 7:40 م ) بتوقيت مصر، السادسة إلا الثلث ( 5:40 م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال ضد الشباب ، فكما اعتدنا في “ثقفني”، يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن القيادة التحكيمية للمباراة قبيل ساعات من انطلاقها.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة، غير أنه من غير المعلوم رسميًا القناة الناقلة، ويُرجح أن تكون SSC 1 .

وحول معلق مباراة الهلال والشباب ، فيُنتظر أن تقوم شركة الرياضية السعودية بالكشف بشكل رسميًا عن المعلق الرياضي للقاء المرتقب.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، بشأن موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، علاوة على تاريخ لقاءات الشباب والهلال في الدوري السعودي .