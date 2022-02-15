“makani.com.sa” رابط حجز مباشر تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي .. خطوات شراء تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء

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عمر شويل - جدة نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين الأهلي السعودي ونظيره فريق الفيحاء في منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي، حيث يتطلع عدد كبير من متابعي الدوري السعودي ومحبي النادي الاهلي متابعة احداث المباراة من خلال ستاد

المباراة، حيث تقام المباراة من خلال ستاد الامير عبدالله الفيصل الرياضي، حيث يسعى فريق الاهلي السعودي الى تحسين

مركزه في ترتيب الدوري السعودي من خلال تحقيق ثلاث نقاط هامة في هذه المباراة، وسوف نستعرض من خلال هذه

السطور رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي وموعد المباراة في الجولة الحادية والعشرين.

مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي الجولة 21

يستضيف نادي الاهلي السعودي نظيره فريق الفيحاء في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي،

حيث يحل فريق الاهلي السعودي في هذه المباراة في المركز التاسع من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 24 نقطة،

فيما يتفوق عليه فريق الفيحاء الضيف في هذه المباراة ليتواجد في المركز السابع برصيد 26 نقطة حتى الآن، ويسعى

الفريقين الى اقتناص الفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة للتقدم في ترتيب جدول الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يواجه الاهلي السعودي نظيره الفيحاء في الجولة الحادية والعشرين من والتي تقام يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر فبراير، حيث تنطلق احداث المباراة مباشرة في تمام الساعة 5:55 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام

الساعة 6:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يمكن متابعة احداث المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة ssc

السعودية الرياضية، والتي تنقل جميع مباريات بطولة الدوري السعودي بشكل عام.

رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي

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