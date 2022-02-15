نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احجز حالا” تفعيل رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي .. الجولة الحادية والعشرين عبر موقع منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الامير فيصل بن فهد مباراة قوية تجمع بين الهلال السعودي والشباب في مباراة منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي، وهي المباراة التي يدخلها فريق الهلال السعودي بعدما حسم المركز الرابع في بطولة كاس العالم للاندية هذه النسخة وبعدها تعرض لخسارة قوية على يد الاهلي تضاهري باربعة اهداف نظيفة، حيث يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على الهلال السعودي في منافسات الدوري السعودي، وقد ان الاعلان عن التفاصيل الخاصة بحجز تذاكر المباراة، لذلك اليكم رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي.

مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يدخل فريق الهلال السعودي مباراة الجولة 21 من الدوري السعودي وانظاره تتجه صوب اقتناص الثلاث نقاط الهامة وتحقيق الفوز في هذه المباراة، حيث يحتل فريق الهلال السعودي المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 31

نقطة، والذي يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة من الجولات الماضية بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية، فيما

يحتل فريق الشباب السعودي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، يحق يفصل سبعة نقاط

عن المتصدر فريق الاتحاد السعودي، والذي يسعى الى ملاحقة المتصدر وتحقيق الفوز في هذه المباراة.

موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

من المقرر ان تقام المباراة الهامة بين الهلال والشباب في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر فبراير، والتي من المقرر ان تنطلق رسميا في تمام الساعة 7:40 مساء بتوقيت

القاهرة، وفي تمام الساعة 8:40 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المواجهة بين الفريقين مباشرة من خلال

شاشة قناة ssc السعودية الرياضية.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

وقد تم تفعيل رابط موقع منصة مكاني ليتم من خلاله حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي، ليتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.