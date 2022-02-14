هل يتم إيقاف كنو وبيريرا بعد طردهما امام الأهلي وغيابهما امام النصر ؟

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عمر شويل - جدة تبادر إلى أذهان مشجعي نادي الهلال السعودي في الساعات الأخيرة احتمالية إيقاف كنو وبيريرا لاعبي الفريق وغيابهما عن لقاء النصر في كأس الملك، وذلك بعد تعرضهما للطرد أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بدولة الإمارات، وكانت المباراة قد انتهت بفوز كبير للأهلي بنتيجة 4-0 في مفاجأة لم تخطر على بال الجماهير الهلالية خاصةً بعد الأداء البطولي الذي قدمه الأزرق في مباراة نصف النهائي أمام عملاق الدوري الإنجليزي “نادي تشيلسي” حيث خسر الهلال بصعوبة بفارق هدف وحيد.

مدى احتمالية إيقاف كنو وبيريرا وغيابهما عن مباراة النصر

لم تكن خسارة الهلال الثقيلة بفارق 4 أهداف أمام الأهلي هي الأزمة الوحيدة بالنسبة للأزرق خلال البطولة، وإنما زادت الأمور سوءً بعد تعرض لاعبي الفريق ماثيوس بيريرا ومحمد كنو للطرد خلال المباراة، وجاء طرد اللاعب البرازيلي بيريرا في الدقيقة 13 بعد تدخل متهور على قدم لاعب الأهلي عمرو السولية.

وبعد مرور 10 دقائق تقريبا، لاحق محمد كنو زميله بيريرا بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR، وذلك بسبب ركل كنو لمدافع الأهلي وعرقلته بدون كرة أثناء تنفيذ ركنية لصالح الهلال.

وعلى الرغم من تأثير الطردين الواضح في مجريات المباراة وأداء الهلال إلا أن هذا التأثير سيمتد خارج نطاق المباراة؛ حيث تنص اللوائح التنظيمية لبطولة كأس العالم للأندية أن حصول اللاعب على طرد مباشر أو غير مباشر تكون عقوبته الإيقاف مباراة واحدة، وفي حال لم يتم التنفيذ خلال البطولة، يكون تنفيذ الإيقاف في أول مباراة رسمية لفريق اللاعب.

عدد المباريات المتوقع إيقاف كنو وبيريرا عن المشاركة فيهم

سادت حالة من التساؤلات من قبل جماهير القوة الزرقاء حول عدد المباريات المتوقع أن يغيب عنها ثنائي الهلال بيريرا وكنو نظرًا لصعوبة المواجهات المقبلة للزعيم الذي من المقرر أن يواجه في ال17 من فبراير الجاري نظيره الشباب في الدوري السعودي ثم يليه النصر في مسابقة كأس الملك يوم الإثنين الموافق 21 فبراير.

وكان خالد الرشيد، الصحفي بجريدة الرياضية قد نشر تغريدة على حسابه بتويتر أثارت قلق محبي الهلال بتأكيده إيقاف أي لاعب حصل على طرد مباشر في كأس العالم للأندية مباراتين، وفي حال خروج الفريق من المسابقة يتم تنفيذ العقوبة في البطولات المحلية، وذلك بناءً على قانون الفيفا.

ولكن سرعان ما عاد الرشيد لتوضيح العقوبة التي ستطال كلا اللاعبين بشكل مفصل في تغريدة أخرى؛ حيث أكد عقوبة الإيقاف ستكون مباراة واحدة، وفي حال كتابة الحكم في تقريره “سلوك مشين” قد تمتد عقوبة الإيقاف لتشمل ثلاث مباريات.

وكشف الخبير القانوني احمد الأمير عبر حسابه على “تويتر” نص المواد المدرجة في اللوائح التنظيمية للبطولة مشيرا إلى أن عقوبة الإيقاف الناجمة عن الطرد المباشر أو الغير المباشر تكون مباراة واحدة فقط، وذلك مالم يصدر قرار انضباطي بزيادة عدد مباريات الإيقاف، وختم مؤكدا أن تقرير الحكم هو الذي سيحدد فترة إيقاف كنو وبيريرا بناء على العقوبة الانضباطية التي سيقررها الحكم.

وبذلك يكون قد تأكد رسميًا إيقاف كنو وبيريرا مباراة واحدة، وبالتالي سيغيب اللاعبان بشكل مؤكد عن مباراة الهلال القادمة أمام الشباب في الدوري المحلي، وبالنسبة لمشاركة اللاعبين في مباراة الديربي أمام النصر في كأس الملك، فهي في محل شك حتى صدور تقرير الحكم الذي سيحسم هذه المسألة.