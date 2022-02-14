نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة رفقاء الأمس.. موعد مباراة انتر ميلان وليفربول دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة انتر ميلان وليفربول ، في إطار لقاءات دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ولحساب جولة الذهاب، يستضيف مساء الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية مواجهة مثيرة تجمع ليفربول وانتر ميلان ، واللذين يتمتعان بالعديد من الألقاب في المسابقة الأوروبية الأقوى عالميًا على صعيد الأندية، ويسعى كلاهما للمضي قدمًا نحو لقب سابع للريدز وآخر رابع للفريق الإيطالي العريق.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف على جميع التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة انتر ميلان وليفربول والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا ، إلى جانب تاريخ مواجهات انتر ميلان وليفربول .

مباراة انتر ميلان وليفربول

مواجهة إيطالية إنجليزية جديدة إذن في دوري الأبطال ، بعد مواجهة نهائي يورو ٢٠٢٠ والتي حسم بها الآتزوري لقبه الثاني في البطولة.

ف الإنتر يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق انتصار يسهل مهمته في جولة الإياب.

وعن رحلة النيراتزوري في النسخة ٦٧ من دوري الأبطال، فقد انطلقت من دور المجموعات.

إذ حل الفريق وصيفًا في المجموعة الرابعة خلف ريال مدريد برصيد ١٠ نقاط وصافي (٣) أهداف.

حيث حققت كتيبة المجتهد سيموني إنزاجي ٣ انتصارات وتعادل وحيد، فيما تلقى الفريق خسارتين.

انتصارات الإنتر جاءت على حساب شيريف تيراسبول المولدوفي “ذهابا” و”إيابا” بنتيجة (٣-١)، إضافة للفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني “إيابا” بثنائية نظيفة.

ومع شاختار دونيتسك جاء التعادل السلبي الوحيد للفريق الإيطالي.

وجاءت هزيمتا حامل لقب النسخة الأخيرة من الكالشيو من أمام ريال مدريد “ذهابا” بهدف نظيف، و”إيابا” بثنائية بيضاء.

تاريخيًا، حاز انتر ميلان لقب دوري الأبطال ٣ مرات من قبل.

كان آخر لقب للفريق الإيطالي في موسم ٢٠١٠/٢٠٠٩ بعد الفوز على بايرن ميونخ بثنائية نظيفة في النهائي.

على الجهة المقابلة، يدخل نادي ليفربول الإنجليزي مواجهة الأربعاء، باحثًا عن فوز قد يقوده نحو معادلة رقم ميلان صاحب الألقاب السبع.

حيث حصد الريدز لقب الشامبيونز ليج ٦ مرات من قبل.

جاءت آخر ألقاب ليفربول في دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠١٩/٢٠١٨ بعد الفوز على مواطنه توتنهام بثنائية نظيفة في النهائي.

أما في مشاركته رقم ٢٦ بالبطولة، فقد انطلقت من دور المجموعات.

حيث حقق إنجازًا مميزًا، باعتلاء صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

يتساوى في ذلك مع ناديي أياكس أمستردام في المجموعة الثالثة وبايرن ميونخ في المجموعة الخامسة.

إذ حقق الفريق الإنجليزي الفوز في جميع مبارياته.

جاءت انتصارات الريدز على ميلان الإيطالي “ذهابا” بنتيجة (٣-٢) و”إيابا” بنتيجة (٢-١).

كما فاز الليفر على بورتو البرتغالي ذهابا وإيابا، بنتيجتي (٥-١) و(٢-٠) على الترتيب.

إضافة للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني في الذهاب والإياب بنتيجة (٣-٢) و(٢-٠) على الترتيب.

وسيشهد لقاء ليفربول وانتر ميلان ، مواجهة خاصة بين رفقاء الأمس المصري محمد صلاح نجم الريدز والبوسني إدين دجيكو مهاجم الإنتر.

هذا، ويُقام ضمن جولة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، مواجهة قوية تجمع فريقا باريس سان جيرمان وريال مدريد والتي تمثل نهائي مبكر للشامبيونز ليج .

تاريخ مواجهات انتر ميلان وليفربول

تاريخيًا، جمعت ليفربول وانتر ميلان 4 مواجهات من قبل، جميعهم في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وفق ما رصدته “ثقفني”.

كانت كفة الريدز أرجح إلى حدٍ بعيد في المواجهات الأربع، حيث فاز ليفربول في 3 مواجهات، بينما فاز انتر ميلان في لقاء وحيد، ولم تشهد مبارياتهما أي تعادل.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز الريدز 6 أهداف، فيما سجل الإنتر 4 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات انتر ميلان وليفربول ، فكانت من نصيب الفريق الإيطالي، والذي فاز بنتيجة (3-0).

جاء انتصار النيراتزوري بالثلاثية، في مواجهة الإياب من دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1965/1964.

وبالمناسبة، فقد حصد انتر ميلان لقب دوري الأبطال في الموسم المذكور، للمرة الثانية في التاريخية، بعد الفوز في المباراة النهائية على بنفكيا البرتغالي بهدف.

موعد مباراة انتر ميلان وليفربول والقنوات الناقلة

ستقام المواجهة المرتقبة، مساء الأربعاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت إيطاليا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

وعن حكم مباراة ليفربول وانتر ميلان ، فلم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم UEFA رسميًا حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث المباراة، وذلك عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وتطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة ليفربول وانتر ميلان ، فقد كلفت الشبكة القطرية المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي بالتعليق والوصف التفصيلي لأحداث القمة الإيطالية الإنجليزية .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة انتر ميلان وليفربول والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ لقاءات انتر ميلان وليفربول .