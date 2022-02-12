مرتضى منصور رئيسا للزمالك حتى 2025

فاز المستشار مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك المصري لدورة انتخابية جديدة، ليل الجمعة السبت، لمدة 4 سنوات قادمة رسميا وحتى عام 2025.
وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نادي الزمالك فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس بعد منافسة مع أحمد سليمان وعمر هريدي.
وشهدت الانتخابات حضور 47395 عضوا في كشوفات الحضور، منهم 37395 صوتا صحيحا.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك في دورة تستمر حتى 2025.
وفازت قائمة مرتضى منصور كاملة في الانتخابات بجميع المقاعد، إذ حصل رئيس نادي الزمالك على 21109 صوتا بفارق 5180 صوتا عن أحمد سليمان، الذي حصل على 15929صوتا.
وكالات
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