مباراة تشيلسي وبالميراس اليوم في نهائي كأس العالم للأندية الموعد والقنوات الناقلة

مباراة تشيلسي وبالميراس اليوم، تحتضن دولة الإمارات العربية بطولة كأس العالم للأندية التي وصلت إلى يومها الأخير حيث ستقام اليوم مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة بين الأهلي المصري والهلال السعودي ويجمع اللقاء الثاني نادي تشيلسي الإنجليزي مع نادي بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد بطل النسخة الحالية من البطولة حيث يطمع كل فريق في إضافة أول ألقابه ونجح تشيلسي في الصعود للمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز بهدف نظيف على الهلال بينما جاء وصول الفريق البرازيلي بعد الفوز على الأهلي المصري بهدفين نظيفين لذلك تتجه الأنظار اليوم نحو مباريات البطولة لمعرفة ترتيب الأندية، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد مباراة تشيلسي وبالميراس اليوم في نهائي البطولة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي على استاد محمد بن زايد بقيادة الحكم الأسترالي كريس وقد تم الإعلان أنه سوف يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق فارس عوض كما تنقل قناة السعودية الرياضية SCC بصوت المعلق فهد العتيبي.

تشكيل تشيلسي في المباراة

في حراسة المرمي: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، تياجو سيلفا، أنطونيو رودريجيز.

في خط الوسط: سيزار أزبيليكوتا، جورجينهو، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

في خط الهجوم: حكيم زياش، روميلو لوكاكو، كاي هافارتز.

تشكيل بالميراس البرازيلي في المباراة

في حراسة المرمي: ويفرتون دا سيلفا. في خط الدفاع: خواكين بيكيريز، لوان، جوستافو جوميز، روشا. في خط الوسط: زي رافيل، دانيلو، جوستافو سكاريا، رافائيل فيجا، دودو. في خط الهجوم: رونيليتون دا سيلفا.

وكان المدرب المساعد للفريق الانجليزي قد أكد أنه يحترم الفريق المنافس وأنه فريق جيد وستكون مباراة صعبة ولكن يوجد ثقة كبيرة في نجوم تشيلسي في الفوز وتحقيق لقب البطولة وتم الإعلان عن حضور المدير الفني توماس توخيل المباراة وقيادة الفريق بعد التعافي من وباء كوفيد 19 وعلى الجانب الآخر أكد المدير الفني للفريق البرازيلي أنه يطمع في تحقيق اللقب وواثق من قدرة فريقه في الفوز على تشيلسي.