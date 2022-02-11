موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد صاحب البرونزية في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي، عشاق الساحرة المستديرة ومشجعي الكرة العربية على موعد مع مباراة قوية بين بطل أفريقيا وبطل أسيا لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالإمارات وللفريقين شعبية جماهيرية كبيرة في العالم العربي لذلك تعد المباراة ديربي بين زعيم الكرة الإفريقية وزعيم الكرة الآسيوية حيث تحلم جماهير ومحبي المارد الأحمر تكرار نفس الإنجاز الذي حدث من قبل وإضافة لقب الميدالية البرونزية الثالثة له في مونديال الانديه بينما على الجانب الآخر يحمل الزعيم السعودي أحلام السعوديين من أجل تحقيق إنجاز جديد في الكرة السعودية وتحقيق أول برونزية له كأس العالم للأندية لذلك من المتوقع أن تحمل المباراة طابع الجدية والحماس منذ الدقائق الأولي للمباراة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية بالإمارات 2022.

موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

يلتقي النادي الأهلي المصري مع نادي الهلال السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات غداً السبت الموافق 12 فبراير 2022 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة الخامسة بتوقيت أبوظبي حيث تقام المباراة على استاد آل نهيان وسوف يتم إذاعة احداث المباراة عبر شاشة السعودية الرياضيةSCC كما أنه سبق واعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن حصولها على حقوق إذاعة مباريات البطولة من خلال تطبيق القناة على يوتيوب.

مشوار الفريقين في البطولة

بدأ الأهلي المصري مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون مقابل وفي المباراة التالية تلقي هزيمة من فريق بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل بينما افتتح الهلال السعودي أول لقاءاته مع فريق الوحدة الإماراتي وحقق فوز كبير عليه ولعب بعدها مباراة قوية أمام فريق تشيلسي الإنجليزي حيث حقق فيها الفريق الإنجليزي فوزاً صعباً على الهلال بهدف نظيف ليصعد فريق بالميراس البرازيلي وفريق تشيلسي الإنجليزي إلى المباراة النهائية بينما يلتقي الزعيم السعودي مع المارد الأحمر المصري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة