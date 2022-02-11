نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألحق الآن” فتح رابط حجز تذاكر الهلال السعودي والأهلي على المركز الثالث عبر موقع fifa.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، فتح رابط حجز تذاكر الهلال السعودي والأهلي المصري، أمام الجماهير الراغبة في مشاهدة اللقاء الهام من أرض الملعب، وكانت اللجنة المنظمة قد وضعت ضوابط لحضور المباريات وحددت نسبة 30% من سعة الملاعب، التي تقام عليها المباريات فقط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن نظراً لشعبية الناديين الكبيرة قررت اللجنة أن تكون السعة 100% من سعة المدرجات، تلبية لرغبة الجمهور الذي يرغب في مشاهدة اللقاء ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل المباراة وطريقة حجز التذاكر إلكترونياً، من خلال موقف الفيفا الرسمي لبيع التذاكر.

رابط حجز تذاكر الهلال السعودي والأهلي المصري

الدخول على موقع الفيفا الرسمي fifa.com. أنقر على أيقونة قدم الآن وأدخل على مباراة الأهلي والهلال. أضغط على كلمة find tickets. سجل بياناتك الشخصية المطلوبة من الموقع بصورة دقيقة. حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد ثم قم بسداد قيمتها إلكترونياً.

مباراة الهلال السعودي والأهلي المصري

يحتضن ملعب أستاد آل نهيان مباراة الهلال والأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال كأس العالم للأندية، اللقاء الذي يسعى كلا الفريقين للفوز به وتعويض الخسارة التي مني بها كل فريق الأهلي خسر من بالميراس بهدفين دون رد، والهلال خسر من تشيلسي بهدف دون مقابل، اللقاء سوف ينطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

عداد تنازلي لمباراة الهلال والأهلي القادمة

موقع fifa.com لحجز التذاكر

كما هو متبع بعد جائحة كورونا لا يسمح بدخول الملاعب سوي للأشخاص الحاصلين على جرعتي التحصين وأن يكون ذالك مسبت وهناك تعليمات بعدم أصطحاب أي مأكولات مع المشجعين أو مشروبات، ويجب على كل مشجع أن يحافظ على التباعد الجسدي قدر الإمكان والانصراف عقب نهاية المباراة مباشراً بصورة منظمة وعدم التكدس أثناء الخروج من الملعب.

تذاكر مباراة الأهلي والهلال السعودي

مباراة الغد لا تقبل القسمة على أثنين لابد من فائز في المباراة، الفريقين هدفهما الفوز والحصول على الميدالية البرونزية وجماهيرهم لن ترضى بخسارة جديدة، لذا من المتوقع مشاهدة لقاء قوي بين الكبيرين ونتمنى من خلال موقع ثقفني أن تخرج المباراة في أطار من الروح الرياضية بين الفريقين.