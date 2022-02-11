نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم الجمعة 11-2-2022 والقنوات الناقلة لمباراة وأسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم الجمعة، موعد المباراة وتوقعات التشكيل ، على أن يستقبل فريق الاتحاد نظيره النصر يوم الجمعة في صدارة الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

حيث يتصدر فريق الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة في 18 مباراة بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أخرى، ويسعى الاتحاد الذي يملك الأرض والجمهور للفوز وأخذ النقاط الثلاث من النصر.

مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم

مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم الجمعة 11-2-2022، يحاول الاتحاد في مباراة اليوم الحصول علي الصدارة وتحقيق اللقب الغائب عن كنوز النمور لسنوات عديدة ، ومن ناحية أخرى فإن النصر سيقاتل من أجل النصر أو التعادل على أي نتيجة على الأقل لتقليل الفارق إلى 3 نقاط فقط ومطاردتها للتنافس على اللقب في موعد مباريات اليوم الدوري السعودي 2022.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم الجمعة

المباراة التي كان الجميع ينتظرها ، هي مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم، ويلتقي الفريقان اليوم الجمعة في إطار اليوم العشرين من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة 11 فبراير 2022.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:20 بتوقيت مكة المكرمة 9:20 بتوقيت أبوظبي في مدينة الملك عبدالله الرياضية. الملعب المعروف باسم الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر

تتولى قنوات SSC بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم 2021-2022 وتقرر تعيين سمير المعريفي للتعليق على قمة الجولة 20 بين الاتحاد ضد النصر عبر قناة SSC1. وذلك في مباراة اليوم بين الاتحاد والنصر في دوري المحترفين السعودي.

تذاكر مباراة الاتحاد ضد النصر

تذاكر مباراة الاتحاد ضد النصر. يأتي هذا ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المشجعين لمتابعة مباريات كأس الملك هذا الموسم في الدوري السعودي 2022، ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد ضد النصر السعودي. مساء يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022.

حيث تنطلق صافرة المباراة في الثامنة والنصف في المملكة العربية السعودية. بالضبط السابعة والنصف في مصر. وتقام الفعالية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد النصر

أسعار تذاكر مباراتي الاتحاد والنصر اليوم. الذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل إدارة نادي العميد. وصلت أسعار تذاكر حضور المباراة على النحو التالي:

سعر تذكرة المباراة الموحدة 20 ريال سعودي.

وكان سعر تذكرة مباراة الفئة الفضية 150 ريالاً سعودياً.

سعر تذكرة مباراة فئة الذهب 300 ريال سعودي.

طريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد منصة مكاني

يمكنك الآن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر من خلال منصة مكاني باتباع الخطوات أدناه.

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى makani.com.sa أو تطبيق الموقع على هاتفك المحمول. بعد ذلك ، نقوم بتسجيل الدخول إلى منصة مكاني عن طريق إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك. نذهب إلى قائمة الإدخالات الموجودة في القائمة الرئيسية للموقع. اخترنا حجز تذاكر المباراة. ثم نقرر عدد التذاكر التي نريد شراءها.

ثم الخطوة التالية هي تحديد فئة التذاكر التي نريد الحصول عليها بالسعر. بعد ذلك نختار طريقة الدفع. نقوم بتنفيذ أمر الشراء لحضور مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 2022.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية نايل سات

التردد : 12523.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 2/3.

تردد قناة SSC الرياضية المجانية عربسات

التردد : 11747 – 12418.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

توقعات المحللين للمباراة

المحلل الرياضي غرام العمري نتيجة الديربي السعودي في الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث قال العمري إن فريقي الاتحاد والنصر يقدمان مستويات جيدة في الدوري السعودي. خاصة فريق الاتحاد هذا الموسم.

وأضاف ، خلال لقائه على برنامج الدوري مع وليد المذاع على قناة “sbc” ، أن فريق الاتحاد أقرب للفوز لأن المباراة على أرضه ، وهي في وضع ممتاز ووصلت إلى … نهائي البطولة العربية ، وذكر المحلل الرياضي أن مباراتي الاتحاد والنصر دائما من بين أفضل المباريات في الدوري السعودي ، وكلاهما يسعى لمواصلة المنافسة والفوز.