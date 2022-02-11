نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر الاتحاد والنصر.. رابط حجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي عبر منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير المملكة العربية السعودية. وبالأخص جماهير الإتحاد والعالمي. حجز تذاكر الاتحاد والنصر اليوم في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين خلال فعاليات الموسم الحالي 2021 – 2022. والتي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة. فعادة ما تحرص جماهير العميد على حجز تذاكر مباراة الاتحاد قبل انطلاقها بساعات. وذلك من أجل مؤازرة فريقهم في اللقاء القادم أمام نادي النصر السعودي. والذي يعد من المنافسات البارزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. حيث يحتل نادي الاتحاد السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة. في حين يتواجد نادي النصر في المركز الثالث برصيد 38 نقطة. وهو الأمر الذي سيشعل أجواء مباراة اليوم بين الفريقين من أجل الوصول إلى صدارة الترتيب. فيما نتناول معكم في الآتي كافة التفاصيل المتعلقة بـ حجز تذاكر الاتحاد والنصر اليوم.

تذاكر الاتحاد والنصر

تذاكر الاتحاد والنصر. تأتي ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من محبي متابعة مباريات دوري كأس الملك في الموسم الحالي. وفي غضون ذلك من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والنصر السعودي. مساء اليوم الجمعة والذي يوافق الحادي عشر من شهر فبراير 2022. حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت مصر. وذلك على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

تذاكر النصر والاتحاد

اعتادت جماهير العميد شراء تذاكر الاتحاد والنصر بشكل دائم قبل انطلاق كل مباراة يخوضها في الدوري السعودي. خاصة وأن مباراة الاتحاد اليوم ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمواجهة النصر في لقاء الجولة العشرين من الدوري السعودي. وفيما يلي نستعرض معكم رابط حجز تذاكر مباراة النصر والاتحاد اليوم.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر

أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد. والتي أعلنت بشكل رسمي من جانب إدارة نادي العميد. وجاءت على النحو التالي: .

سعر تذكرة مباراة الاتحاد الموحدة بـ 20 ريال سعودي.

فيما كان سعر تذكرة المباراة من الفئة الفضية بـ 150 ريال سعودي.

أما سعر تذكرة المباراة من الفئة الذهبية فهى بـ 300 ريال سعودي.

شراء تذاكر الاتحاد والنصر

يمكنكم الآن شراء تذاكر الاتحاد والنصر في الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. حيث يمكن الحصول عليها إما من خلال موقع نادي الإتحاد” Ittihad Club – نادي الاتحاد (etickets.com.sa)” أو عن طريق منصة مكاني أيضًا. حيث تتيح المنصة لجماهير المملكة العربية السعودية الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني وتحديد فئة التذكرة وإدخال طريقة الدفع ثم إتمام عملية شراء التذكرة.

حجز تذاكر الاتحاد عبر مكاني

يمكنكم الآن ححز تذاكر الاتحاد عبر منصة مكاني من خلال اتباع الخطوات التالية.