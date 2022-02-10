نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 العربية والعالمية بعد ملحمة كأس الأمم الإفريقية 2022 في المقال التالي
تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022، واحدًا من أكثر الموضوعات الموجودة على الساحة ويبحث عنها عشاق كرة القدم المحلية والعالمية هو تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 ، حيث مرت المنتخبات العربية والإفريقية بملحمة كأس الأمم الإفريقية ولذا فإن ترتيب الفيفا تغيرت عن شهر فبراير، وللعلم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقوم بالإعلان كل شهر عن التصنيف الخاص للمنتخبات حول العالم، ويتغير التصنيف كل شهر وفقًا لعدد المبارايات التي يخوضها كل منتخب، حيث يكون التصنيف على حسب الفوز أو الخسارة التي حصل عليها المنتخب، وكذلك الألقاب والبطولات التي أحرزها المنتخب، وقد شهد ترتيب هذا الشهر قفزة لمنتخب مصر، وذلك بعد أن قام بتحقيق نتائج جديدة في بطولة كأس أمم إفريقيا، بينما تراجع المنتخب الجزائري في ترتيب التصنيف بعد نتائجه السيئة بالبطولة.
تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 العالمية
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم العالمية بالإعلان عن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 العالمية والعربية، وذلك عن شهر فبراير لعام 2022، وجاءت أبرز منتخبات أعلن عنها الحساب الرسمي للفيفا عبر حسابها على تويتر عشرة منتخبات، وجاءت هذه المنتخبات بالترتيب كالتالي:
- منتخب بلجيكا.
- منتخب البرازيل.
- ومنتخب فرنسا.
- منتخب الأرجنتين.
- منتخب إنجلترا.
- ومنتخب إيطاليا.
- منتخب إسبانيا.
- منتخب البرتغال.
- ومنتخب الدنمارك.
- منتخب هولندا.
تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 العربية
تم الإعلان عن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 العالمية والعربية عن شهر فبراير لعام 2022، وقد شهر التصنيف تغييرات في الترتيب منها ارتفاع منتخب مصر وتراجع منتخب الجزائر، وجاء التصنيف كما حدد الاتحاد الدولي للفيفا كالتالي:
- منتخب المغرب حصد المركز 24 عالميًا، وذلك برصيد 1587.78 نقطة.
- منتخب مصر حصد المركز 34 عالميًا، وذلك برصيد 1497.05 نقطة.
- منتخب تونس حصد المركز 36 عالميًا، وذلك عن رصيد 1489.92 نقطة.
- منتخب الجزائر حصد المركز 43 عالميًا، وذلك عن رصيد 1460.93 نقطة.
- منتخب قطر حصد المركز 52 عالميًا، وذلك عن رصيد 1437.91 نقطة.
- منتخب السعودية حصد المركز 53 عالميًا، وذلك عن رصيد 1433.95 نقطة.
- منتخب الإمارات حصد المركز 69 عالميًا، وذلك عن رصيد 1353.1 نقطة.
- منتخب العراق حصد المركز 74 عالميًا، وذلك عن رصيد 1325.44 نقطة.
- منتخب عمان حصد المركز 79 عالميًا، وذلك عن رصيد 1301 نقطة.
- منتخب البحرين حصد المركز 89 عالميًا، وذلك عن رصيد 1263,61 نقطة.
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