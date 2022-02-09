نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة الهلال والأهلي على المركز الثالث السبت 2022/02/12 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، أنتم على موعد مع الإثارة والمتعة عندما يحين موعد مباراة الهلال والأهلي، والمقرر أن تقام يوم السبت القادم الموافق 2022/02/12 على ملعب أستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، على تحديد المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية في مونديال العالم للأندية، من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

كان النادي الأهلي قد تلقى الخسارة بهدفين دون مقابل أمام بالميراس البرازيلي، بينما الهلال السعودي هزم من عملاق أروبا فريق تشيلسي الانجليزي، ليضرب الفريقين موعداً مرتقباً على المركز الثالث الذي يسعى المارد الأحمر للحصول عليه للمرة الثالثة في تاريخه، بينما الزعيم يرغب في الحصول عليه للمرة الأولى، فلمن تكون الميدالية البرونزية هذا ما سنتعرف عليه خلال أل 90 دقيقة زمن اللقاء.

موعد مباراة الهلال والأهلي

13.00 : الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

14.00 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

15.00 : الثالثة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

16.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، الأردن، سوريا، قر، اليمن، فلسطين.

17.00 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة سلطنة عمان العربية.

عداد تنازلي لموعد مباراة الأهلي والهلال

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والهلال

تنقل المباراة من خلال القناة السعودية ssc hd 7 الناقل الحصري للبطولة، كما تنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية اكسترا، ويمكنكم مشاهدتها مجاناً عبر تطبيق ad sports.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين وكان قد تقابلا مرتين فقط قبل لقاء اليوم، والإثنين كانا في البطولة العربية للأندية، كانت المباراة الأولى عام 1989 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واللقاء الثاني كان عام 1997 وحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد للزعيم.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الهلال

حراسة المرمى ” علي لطفي”.

خط الدفاع ” محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني”.

خط الوسط ” حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، حسين الشحات”.

خط الهجوم ” محمد شريف”.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي

حراسة المرمى ” المعيوف”.

خط الدفاع ” البليهي، الشهراني، هيون سو، البريك”.

خط الوسط ” سالم الدوسري، محمد كانو، كويلار”.

خط الهجوم ” موسى ماريجا، أوديون إيجالو، ماتيوس بيريرا”.

موعد مباراة الهلال والأهلي