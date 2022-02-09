برشلونة يحسم موقفه من ضم كيسي
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف برشلونة من التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، في الصيف المقبل.
وينتهي تعاقد كيسي في ملعب سان سيرو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حول التجديد حتى الآن.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قرر برشلونة على الانسحاب من سباق التعاقد مع كيسي في الصيف المقبل، على الرغم من إمكانية التعاقد معه مجانًا.
وأوضحت الصحيفة، أن قرار برشلونة بالتراجع عن ضم كيسي يعود إلى راتب اللاعب، الذي طلب الحصول على 5 ملايين يورو في الموسم الواحد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة لن يتمكن من توفير راتب كيسي بسبب المشاكل الاقتصادية التي يمر بها النادي.
كما ارتأت إدارة برشلونة، أن خط وسط الفريق حاليًا يضم العديد من العناصر المميزة، وبالتالي فإن التعاقد مع كيسي لا يمثل ضرورة.
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