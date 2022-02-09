نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موعد مع المجد” موعد مباراة الهلال وتشيلسي نصف نهائي كأس العالم للأندية تعرف على تشكيل الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا حديث يعلو فوق موعد مباراة الهلال وتشيلسي الانجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم بين الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها، مباراة اليوم التي يحتضنها ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية، هي مباراة للمجد والتاريخ يسعى الزعيم السعودي لكتابة التاريخ من خلالها، والفوز على عملاق أوروبا والوصول إلي المباراة النهائية ليضرب موعداً مع بالميراس البرازيلي، الذي تأهل بعد فوزه 2-0 على الأهلي المصري.

يدخل زعيم أسيا اللقاء بدون أي ضغوط فهو يلاقي أحد أفضل فرق الكرة العالمية، ومتصدر أقوى دوريات العالم الدوري الانجليزي الممتاز، مطلوب فقط من الهلال أن يلعب كرة قدم حقيقية وأن يبذل كافة اللاعبين أقصى ما عندهم من جهد، والنتيجة أي كانت لن تغضب جماهير الهلال في حالة تقديم عرض قوي أمام تشيلسي اليوم.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي اليوم

16.30 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.30 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

18.30 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

19.30 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

20.30 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الهلال وتشيلسي

قبل اللقاء وأثناء المؤتمر الصحفي للمباراة صرح المدير الفني للهلال السعودي البرتغالي “جارديم”، أن نظام البطولة غير عادل حيث يوجد فريق يلعب 4 مباريات في 8 أيام، بينما فريق منافس أخر يلعب مباراتين فقط، وهو ما يقل الطموح لأندية أسيا للفوز بالكأس، ولكننا سنقاتل في اللقاء، بينما المدرب المساعد لتشيلسي لتوخيل المصاب بكورونا، قال أن الفريق يرغب في أضافه كأس جديدة لدولاب الفريق وأنهم تعلموا من تجربة 2012 التي خسروا فيها الكأس بسبب أخطاء بسيطة، وأشاد بالهلال وقال أن المباراة سوف تكون صعبة.

عداد نزول المباراة

القنوات الناقلة للقاء

تنقل المباراة من خلال قناة ssc hd 7 السعودية، بتعليق المعلق المتميز فهد العتيبي، وعبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، بتعليق المعلق الإماراتي فهد العتيبي.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى ” عبد الله عطيف”.

خط الدفاع ” جانج هيون سو، الشهراني، علي أل بليهي، سعود عبد الحميد”.

خط الوسط ” محمد كانو، جوستافو كويلار، سلمان الفرج”.

خط الهجوم ” موسى ماريجا، أوديون إيجالو، سالم الدوسري”.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي