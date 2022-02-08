نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم ضد بالميراس في كاس العالم للاندية والتشكيل الرسمي في المقال التالي
جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم، ترتفع مؤشرات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث في مصر وفي الوطن العربي كله من أجل الاستعلام عن جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم، وذلك حيث يلعب النادي الأهلي المصري اليوم لخوض مباراة نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022 وذلك ضد نادي بالميراس البرازيلي، في محاولة من جانب النادي الأهلي للفوز والوصول إلى الدور النهائي في إنجاز قد يكون تاريخي حيث في حال فوز النادي الأهلي يصعد للدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، واليكم كل التفاصيل الخاصة بالمباراة من الموعد والقنوات الناقلة لها اليوم والتشكيل الرسمي للنادي الأهلي لمباراة اليوم.
جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم
يعتبر جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم واحد من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها جميع الأشخاص في الوطن العربي وذلك حيث يتم نقل أحداث المباريات عبر شاشة قنوات كل من SSC Sports الرياضية السعودية وكذلك عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية EXTRA وكذلك عبر تطبيق أبو ظبي على الإنترنت، ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد القنوات كالآتي:-
تردد قناة أبو ظبي Extra
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11372.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
وتردد قناة SSC 7 HD
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
موعد مباراة الاهلي وبالميراس اليوم
بعد أن قدمنا لكم جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم والتردد الخاص بها نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 وذلك حيث يلعب النادي الأهلي اليوم ضد نادي بالميراس بطل البرازيل اليوم.
|المباراة
|الأهلي المصري × بالميراس البرازيلي
|البطولة
|نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022
|الموعد والتوقيت
|اليوم الساعة 18:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 19:30 مساءً
|الملعب
|ستاد آل نيهان
|القنوات الناقلة
|أبو ظبي اكسترا – SSC Sport HD
تشكيل النادي الأهلي الرسمي اليوم
- حراسة المرمى: علي لطفي.
- خط الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم.
- خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.
- الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشه – طاهر محمد طاهر.
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