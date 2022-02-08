يلاقي برشلونة ، مساء اليوم الاربعاء (الساعة 20:00) ، فريق ريال مدريد ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض.
ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي.
برشلونة:
حراسة المرمى : أندريه تير شتيغن
خط الدفاع : أراخو، جيرارد بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا
خط الوسط : نيكو، سيرجيو بوسكيتس، جافي
خط الهجوم : فيران توريس، ألفيس، ديمبيلي.
ريال مدريد:
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ميندي
خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، كروس
خط الهجوم : أسينسيو، بنزيما، فينيسوس جونيور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السوبر الاسباني: التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.