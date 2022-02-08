أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، تأجيل مباراة أرسنال ضد ليفربول التي كان من المقرر إقامتها، غدا الخميس، على ملعب الإمارات، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين.

وجاء تأجيل المباراة بناء على طلب تقدم به نادي ليفربول لرابطة الأندية الإنجليزية، أمس الثلاثاء، بعد أن ألغى مرانه يومي الثلاثاء والأربعاء، في ظل إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مدربه الألماني يورغن كلوب ومساعده بيب لياندرز.

وقالت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على طلب ليفربول، وذلك بعد أن تفحصت جميع الظروف على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت الرابطة إلى أن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ستقام يوم الخميس 13 جانفي الجاري في ملعب "أنفيلد"، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الإمارات يوم 20 من الشهر نفسه.

ومثل هذا التأجيل امتدادا للتأجيلات التي شهدتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار الفترات الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات