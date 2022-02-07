نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية 2021، سيكون ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي مسرحاً لإقامة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، وذلك مساء يوم الثلاثاء الثامن من شهر فبراير الجاري، حيث ستكون مدرجات ملعب المباراة ممتلئة بجماهير النادي الأهلي المصري، خصوصاً بعد الأداء القوي والنتيجة التي حققها المارد الأحمر أمام فريق مونتيري المكسيكي في المباراة الماضية ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي المصري بقيادة فنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نجح في عبور أول محطة له في بطولة كأس العالم للأندية 2021، الفريق حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية 2021 في إنجاز لم يسبق للمارد الأحمر أن حققه، حيث كان أقصى إنجاز للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية هو تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية عامي: 2006، و2020، إلا أن هذه المرة الفريق أتي إلى الإمارات من أجل تحقيق إنجاز جديد له في كأس العالم للأندية.

على الجهة الأخرى فإن فريق بالميراس البرازيلي يطمح في تحقيق الفوز على حساب الأهلي المصري، الفريق البرازيلي خسر المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2020 على يد النادي الأهلي في النسخة الماضية، حيث تمكن لاعبو الأهلي من الفوز بركلات الترجيح على الفريق البرازيلي، لذا فإن المباراة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حدد يوم الثلاثاء الثامن من شهر فبراير ليكون موعداً لإقامة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، حيث ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

وسيتمكن جماهير الأهلي المصري من متابعة أحداث مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي من خلال شاشة قناة أبوظبي الرياضية إكسترا، والتي يمكن متابعتها من خلال تطبيق قناة أبوظبي، وموقع القناة عبر الإنترنت، كما أن قناة SSC 7 السعودية ستقوم بالنقل الحي والمباشر لأحداث الأهلي وبالميراس البرازيلي عبر شاشتها.